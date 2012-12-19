《综述》美国11月建筑许可创四年半来最高,但房屋开工下降

* 11月建筑许可上升3.6%

* 建筑许可年率创2008年7月来最高

* 房屋开工在连升三个月后下降3.0%

路透华盛顿12月19日 - 美国11月建筑许可年率创近四年半来最高,显示房屋市场动能增强,即便房屋开工下降.

美国商务部周三公布的数据显示,11月建筑许可上升3.6%,经季节调整后的年率为89.9万户,为2008年7月来最高.分析师预估为87.5万户.

与之相比,房屋开工下降3%至年率86.1万户,但此前三个月连续上升,且三个月移动均值显示出走强趋势.

PNC Financial Services资深分析师Gus Faucher表示,"趋势显然是向上.房地产市场将为2012年的经济成长做出小幅贡献,我预计2013年楼市将会继续改善."