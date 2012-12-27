《综述》美国财政危机隐现打压消费者信心,但就业及楼市数据向好

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
消费者现在同样看起来忧心忡忡,暗示有关所谓"财政悬崖"的忧虑可能会削弱家庭支出.
美国经济谘商会周四公布,12月美国消费者信心指数降至65.1,为8月来最低,11月指数修正后为71.5.
其中现况分项指数升至逾四年来最高,但预期指数则大跌到一年多以来最低水平.
"消费者愈发关注,如果不尽快达成协议,财政悬崖可能会对经济和他们的钱包带来多大伤害,"苏格兰皇家银行分析师在一份研究报告中指出.
此外,劳工部称,上周初请失业金人数减少1.2万人至35.0万人.
"初请失业金数据近期出现好转,可能是劳工市场的一个有利信号,"摩根大通分析师Daniel Silver说.
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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