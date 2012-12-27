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货币新闻 | 2012年 12月 28日 星期五 07:27 BJT

《综述》美国财政危机隐现打压消费者信心,但就业及楼市数据向好

消费者现在同样看起来忧心忡忡,暗示有关所谓"财政悬崖"的忧虑可能会削弱家庭支出.

美国经济谘商会周四公布,12月美国消费者信心指数降至65.1,为8月来最低,11月指数修正后为71.5.

其中现况分项指数升至逾四年来最高,但预期指数则大跌到一年多以来最低水平.

"消费者愈发关注,如果不尽快达成协议,财政悬崖可能会对经济和他们的钱包带来多大伤害,"苏格兰皇家银行分析师在一份研究报告中指出.

此外,劳工部称,上周初请失业金人数减少1.2万人至35.0万人.

"初请失业金数据近期出现好转,可能是劳工市场的一个有利信号,"摩根大通分析师Daniel Silver说.

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