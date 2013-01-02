《综述》美国制造业2012年强势收官,尽管财政悬崖忧虑重重

另一项制造业指标同样显示出增长.

金融信息提供商Markit周三公布,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值从上月的52.8升至54.0.尽管略低于初值54.2,但仍是5月以来最高水平.

"鉴于全球其他主要经济体成长亦加快,特别是中国巴西等新兴市场,并且欧元区经济危机正在缓解,美国企业应能从中获益,因需求增强料在2013年初提升出口,"Markit首席分析师Chris Williamson表示.

尽管去年末围绕"财政悬崖"的忧虑深重,美国制造业仍实现成长.原计划2013年开始的增税和减支措施,本可能拖累美国重新陷入衰退.

国会议员周二晚间达成协议,避免上调针对大部分美国人的所得税税率,并将减支措施推迟两个月.

"既然国会已经达成协议...我们预计制造业新订单及整体活动性将加速.不过,我们也预计第一季增长将会缓慢,因为减支和债务上限问题仍存在不确定性,"纽约经纪公司Jeffries的副总裁兼货币市场分析师Thomas Simons在报告中称.

当日公布的其他经济数据如下:

-表格: 美国11月建筑支出下降0.3%,预估为增长0.6%--商务部

-美国数据: 12月29日止当周连锁店销售较上年同期增长2.9%--Redbook

-表格: 12月29日止当周美国连锁店销售较前周增长0.6%--ICSC/高盛

-美国经济: 11月小企业贷款按月仅微升,业务扩张停滞--PayNet (完)