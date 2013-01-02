《综述》美国制造业2012年强势收官,尽管财政悬崖忧虑重重

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月14日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,132.5亿台币。
另一项制造业指标同样显示出增长.
金融信息提供商Markit周三公布,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值从上月的52.8升至54.0.尽管略低于初值54.2,但仍是5月以来最高水平.
"鉴于全球其他主要经济体成长亦加快,特别是中国巴西等新兴市场,并且欧元区经济危机正在缓解,美国企业应能从中获益,因需求增强料在2013年初提升出口,"Markit首席分析师Chris Williamson表示.
尽管去年末围绕"财政悬崖"的忧虑深重,美国制造业仍实现成长.原计划2013年开始的增税和减支措施,本可能拖累美国重新陷入衰退.
国会议员周二晚间达成协议,避免上调针对大部分美国人的所得税税率,并将减支措施推迟两个月.
"既然国会已经达成协议...我们预计制造业新订单及整体活动性将加速.不过,我们也预计第一季增长将会缓慢,因为减支和债务上限问题仍存在不确定性,"纽约经纪公司Jeffries的副总裁兼货币市场分析师Thomas Simons在报告中称.
当日公布的其他经济数据如下:
-表格: 美国11月建筑支出下降0.3%,预估为增长0.6%--商务部
-美国数据: 12月29日止当周连锁店销售较上年同期增长2.9%--Redbook
-表格: 12月29日止当周美国连锁店销售较前周增长0.6%--ICSC/高盛
-美国经济: 11月小企业贷款按月仅微升,业务扩张停滞--PayNet (完)
(编译 王兴亚; 审校 张涛/程琳)
路透台北4月14日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,132.5亿台币。
0019GMT * 欧元/美元昨日确实上攻，因特朗普讲话打压美元全线走软 * 但涨势在亚洲尾盘所及高位1.0677熄火，在伦敦和纽约市场回落 * 后来触及低点1.0609，今日东京盘迄今在1.0613-32之间波动 * 阻力位在100日移动均线切入位1.0625和一目均衡日线图转换线切 入位1.0629 * 到昨天为止一直在下行的转换线目前趋平，本周日线移动均线趋于 上扬 * 1.0584-1.0623的一目均衡云区存在支撑 (完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
路透上海4月14日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8912元附近，较上日贬值约261点。