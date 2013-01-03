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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 07:24 BJT

《综述》美国12月民间就业人数增加,为就业市场改善增添了希望

对就业市场的忧虑促使美联储大举放松货币政策,但对宽松举措的认同正在消退.

周四公布的美联储12月11-12日会议记录显示,部分委员认为,出于对金融稳定的考虑,在距今年年底还有很长时间的时候就放缓或停止购买资产是审慎做法.

美国股市收低,受美联储宽松政策将略有收紧的前景拖累.美国政府公债下跌,30年期公债收益率(殖利率)触及5月以来最高.美元指数上扬.

就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业12月计划裁员数四个月来首次减少,2012年裁员总数为1997年以来最低. (完)

(编译 张荻/王兴亚/戴素萍; 审校 张涛/程琳)
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