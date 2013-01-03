《综述》美国12月民间就业人数增加,为就业市场改善增添了希望

《全球汇市》美元小幅爬升，关注美联储政策会议声明
* 美联储利率决定前美元爬升 * 美元兑日圆处在六周高位下方 * 欧元依旧处在1.09美元上方 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月3日 - 美元兑大多数主要货币周三小升，投资者关注今日稍晚的美联储会议声明，以判断对6月加息的押注是否合理。 美联储在周三结束的会议上料将维持利率不变，但投资者关注其是否会淡化近期经济走软的影响，并为6月加息敞开大门。
对就业市场的忧虑促使美联储大举放松货币政策,但对宽松举措的认同正在消退.
周四公布的美联储12月11-12日会议记录显示,部分委员认为,出于对金融稳定的考虑,在距今年年底还有很长时间的时候就放缓或停止购买资产是审慎做法.
美国股市收低,受美联储宽松政策将略有收紧的前景拖累.美国政府公债下跌,30年期公债收益率(殖利率)触及5月以来最高.美元指数上扬.
就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业12月计划裁员数四个月来首次减少,2012年裁员总数为1997年以来最低. (完)
(编译 张荻/王兴亚/戴素萍; 审校 张涛/程琳)
* 美联储利率决定前美元爬升 * 美元兑日圆处在六周高位下方 * 欧元依旧处在1.09美元上方 * 今年以来全球主要货币汇率变化图表：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月3日 - 美元兑大多数主要货币周三小升，投资者关注今日稍晚的美联储会议声明，以判断对6月加息的押注是否合理。 美联储在周三结束的会议上料将维持利率不变，但投资者关注其是否会淡化近期经济走软的影响，并为6月加息敞开大门。
0701GMT * 马克龙和勒庞周三进行总统大选前的电视辩论 * 辩论将于1900GMT开始，料持续两个半小时 * 勒庞周二明确表示，希望法国退出欧元区 * 路透专访：勒庞称欧元是一个严重负担；她若掌权或考虑资本管制 * Ifop Fiducial调查显示，马克龙将在决选中以59%对41%击败勒庞 (完) (编译 艾茂林; 审校 王洋)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。