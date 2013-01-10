《综述》美国一周初请失业金人数上升，但就业市场复苏趋势未改

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
库存是国内生产总值(GDP)变动的一个关键因素,第三季GDP环比增长年率为3.1%,有将近四分之一的贡献来自库存.
分析师预期第四季库存将会下降,从而拖累经济增长.趸售库存数据公布后,大多数分析师维持GDP增长预估不变,仍在0.5-2.9%之间.
失业金报告显示,12月29日当周续领失业金人数锐减12.7万人至311万人,为2008年7月以来最低.
续领失业金人数上一次出现如此大的下降是在2011年1月,突出表明这一数据在年初通常会有较大波动,分析师预期未来几周会有一些修正.
加入保险计划的员工失业率降至2.4%,为2008年7月以来最低.
"好消息是就业市场正在改善,"Nationwide Insurance首席经济分析师David Berson说,"坏消息则是,有许多人失业很久,又不能永久享受失业保险.因此一些人可能正在从失业保险的名单中消失."(完)
(编译/审校 郑茵/王丽鑫/张荻/张涛)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。