《综述》美国一周初请失业金人数上升，但就业市场复苏趋势未改

库存是国内生产总值(GDP)变动的一个关键因素,第三季GDP环比增长年率为3.1%,有将近四分之一的贡献来自库存.

分析师预期第四季库存将会下降,从而拖累经济增长.趸售库存数据公布后,大多数分析师维持GDP增长预估不变,仍在0.5-2.9%之间.

失业金报告显示,12月29日当周续领失业金人数锐减12.7万人至311万人,为2008年7月以来最低.

续领失业金人数上一次出现如此大的下降是在2011年1月,突出表明这一数据在年初通常会有较大波动,分析师预期未来几周会有一些修正.

加入保险计划的员工失业率降至2.4%,为2008年7月以来最低.

"好消息是就业市场正在改善,"Nationwide Insurance首席经济分析师David Berson说,"坏消息则是,有许多人失业很久,又不能永久享受失业保险.因此一些人可能正在从失业保险的名单中消失."(完)