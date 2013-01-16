《综述》制造业和消费者物价数据令人对美国经济抱有希望

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
然而,数据提醒人们,像整体经济一样,制造业趋势仍然低迷.消费品生产较11月下降0.1%,第四季整体制造业按年率衡量仅增长0.2%.
"制造业仅仅是勉强维持成长,"Capital Economics分析师Paul Ashworth说.
外界普遍认为第四季经济增速已经放缓,因企业补充库存的步伐放慢.
**物价持平**
周三公布的通胀数据巩固了一个观点,即近期通胀率不会触及美联储定下的门槛.
"这样贝南克和美联储就有空间继续施行超宽松的货币政策,"纽约梅隆银行外汇策略师Michael Woolfolk说.
部分分析师认为,劳工市场稳步好转,可能至少会使美联储在今年年底之前缩减资产购买计划.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。