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货币新闻 | 2013年 1月 17日 星期四 07:51 BJT

《综述》制造业和消费者物价数据令人对美国经济抱有希望

然而,数据提醒人们,像整体经济一样,制造业趋势仍然低迷.消费品生产较11月下降0.1%,第四季整体制造业按年率衡量仅增长0.2%.

"制造业仅仅是勉强维持成长,"Capital Economics分析师Paul Ashworth说.

外界普遍认为第四季经济增速已经放缓,因企业补充库存的步伐放慢.

**物价持平**

周三公布的通胀数据巩固了一个观点,即近期通胀率不会触及美联储定下的门槛.

"这样贝南克和美联储就有空间继续施行超宽松的货币政策,"纽约梅隆银行外汇策略师Michael Woolfolk说.

部分分析师认为,劳工市场稳步好转,可能至少会使美联储在今年年底之前缩减资产购买计划.
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