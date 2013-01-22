更新版-美国经济: 12月成屋销售下降,但楼市复苏势头仍在

标题新闻：贝莱德最大共同基金一资产组合经理称正买入黄金和美债等避险资产，以防全球政治风险
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尽管如此,楼市的状况仍未改变,许多美国人不愿把房屋放到市场上出售,因为他们所欠的抵押贷款超过房屋的价值.
供应紧俏似乎推升房价,如果房价升速超过收入增速,从而令买家望而却步,这或将令人担忧.
"仍有理由对楼市保持谨慎,"新泽西Springfield的一位经济顾问Gary Shilling说.
12月待售成屋库存较前月下降8.5%至182万套,为2001年1月以来最低.按当前销售速度计算,库存将在4.4个月内售完,为2005年5月以来最低水平.
房屋建筑增加或将有助于满足今年市场对房屋不断增长的需求.美国政府上周称,12月新屋开工增长.
美国12月成屋销售年率低于路透调查预估中值510万套.数据公布后,美国公债 削减跌幅,股市 几无变动.
另外一份报告显示,美国大西洋沿岸中部地区及南部地区制造业活动1月萎缩,里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数从12月的正5降至负12. (完) (编译 郑茵/王兴亚; 审校 张涛/李爽)
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