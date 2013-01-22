更新版-美国经济: 12月成屋销售下降,但楼市复苏势头仍在

尽管如此,楼市的状况仍未改变,许多美国人不愿把房屋放到市场上出售,因为他们所欠的抵押贷款超过房屋的价值.

供应紧俏似乎推升房价,如果房价升速超过收入增速,从而令买家望而却步,这或将令人担忧.

"仍有理由对楼市保持谨慎,"新泽西Springfield的一位经济顾问Gary Shilling说.

12月待售成屋库存较前月下降8.5%至182万套,为2001年1月以来最低.按当前销售速度计算,库存将在4.4个月内售完,为2005年5月以来最低水平.

房屋建筑增加或将有助于满足今年市场对房屋不断增长的需求.美国政府上周称,12月新屋开工增长.

美国12月成屋销售年率低于路透调查预估中值510万套.数据公布后,美国公债 削减跌幅,股市 几无变动.