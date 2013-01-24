《综述》美国制造业活动成长为近两年来最快,初请失业金人数减少

**数据均向好**

目前请领失业金数据基本与2006年和2007年多数时间的情况相当.路透访问分析师预计,政府将于2月1日公布的就业报告料显示,1月新增非农就业岗位16.5万个.失业率料持稳在7.8%.

除了请领失业金数据外,Markit制造业报告也表明就业市场在加大复苏,该领域就业岗位以九个月来最快速度增长.

Markit分项指数显示,制造业产出增速为2012年3月以来最快,新订单指数为57.7,为2010年5月以来最高.