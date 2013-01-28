《综述》12月衡量美国企业支出计划的指标改善,表明企业看好经济

民用飞机订单劲升10.1%,但由于波音新型旗舰客机发生电池问题,该类订单未来几个月可能承压.

波音继续生产787梦幻客机,但本月停止交付.波音持续暂停交货可能略微拖累整体耐久财出货量,并可能影响美国出口.

尽管美国工厂需求强于预期,但分析师认为,第四季美国经济成长降温,因企业补充库存速度放慢.

路透调查分析师预计,定于周三公布的国内生产总值(GDP)数据料显示第四季经济环比成长年率仅为1.1%,低于前季3.1%的增速.

但周一的耐久财新订单数据表明,企业感觉到消费者需求升温,并因此增购设备以满足需求.道明证券(TD Securities)分析师Millan Mulraine表示,资本投资可能促进第四季经济成长.(完)