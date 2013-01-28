《综述》12月衡量美国企业支出计划的指标改善,表明企业看好经济

美国热股：Twitter拒不交出反特朗普移民政策账户的用户信息，股价下滑
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
民用飞机订单劲升10.1%,但由于波音新型旗舰客机发生电池问题,该类订单未来几个月可能承压.
波音继续生产787梦幻客机,但本月停止交付.波音持续暂停交货可能略微拖累整体耐久财出货量,并可能影响美国出口.
尽管美国工厂需求强于预期,但分析师认为,第四季美国经济成长降温,因企业补充库存速度放慢.
路透调查分析师预计,定于周三公布的国内生产总值(GDP)数据料显示第四季经济环比成长年率仅为1.1%,低于前季3.1%的增速.
但周一的耐久财新订单数据表明,企业感觉到消费者需求升温,并因此增购设备以满足需求.道明证券(TD Securities)分析师Millan Mulraine表示,资本投资可能促进第四季经济成长.(完)
(编译 王翔琼/李爽; 审校 张涛)
路透4月7日 - 社交网络Twitter周四提起联邦诉讼，抗拒美国政府要求它交出一个反特朗普移民政策账户用户信息的命令。 Twitter股价周五美股盘初下滑0.42%，报14.33美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 美国百胜集团(Yum Brands)旗下的肯德基连锁计划限制供应商对肉鸡使用抗生素。 该股周五盘初小跌0.17%，报64.44美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
路透4月7日 - 通用汽车第一季在中国销量同比降5.2%，归因中国政府调整汽车税收政策及春节因素。 该公司股价周五美股盘初下滑0.4%，报34.02美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)