《综述》美国1月非农就业及制造业数据报喜,透露经济稳定成长迹象

* 美国1月非农就业岗位增加15.7万个

* 失业率由7.8%小升至7.9%

* 平均时薪上升0.04美元

* 1月制造业活动回升,消费者信心上扬

* 报告显示经济持续缓慢复苏

路透华盛顿2月1日 - 美国1月就业岗位温和成长,先前两个月增幅亦获得上修,在日前疲软GDP数据后,扳回一城.

此外,周五其他数据也显示,1月制造业活动升至九个月高点,新订单反弹,且汽车及货车销售大增,消费者信心上扬.

这些数据协助推升美国股市至逾五年高位,但与本周稍早的GDP数据大相迳庭.GDP数据显示,美国2012年第四季经济意外萎缩,尽管多数分析师认为是受到暂时性因素影响.

"显然美国经济具备前进动能.经济引擎的多数活塞都在运作,指向经济将持续成长,"加州州立大学Channel Islands分校经济学教授Sung Won Sohn指出.

美国劳工部公布,1月新增15.7万个就业岗位,11月及12月新增就业岗位上修,比原先公布的高出12.7万个.经过每年1月例行的对前一年数据修正后,2012年的就业市场情况比原先想得更稳健.

1月失业率小升0.1个百分点至7.9%,但时薪呈现上升,建筑及零售就业岗位强劲增加.

另一方面,供应管理协会(ISM)公布,美国1月制造业活动指数升至53.1,高于12月的50.2,为去年4月以来最高.指数高于50代表制造业扩张.

制造业活动是受到订单及库存回升,与聘雇增加等因素推升.此一表现透露出制造业有望继续支撑美国经济.

这些强劲数据激励美股上涨,道琼工业指数触及2007年10月中以来高位,标准普尔指数升至五年高点.

美元兑日圆劲扬,美国公债价格小跌.

美国非农就业数据图表(link.reuters.com/ram54t)

美国失业率图表(link.reuters.com/wam54t)

美国劳动参与率图表(link.reuters.com/sem54t)

美国就业岗位缺口图表(link.reuters.com/kem54t)

美国制造业PMI图表(link.reuters.com/vef94t)

美国消费者信心图表(link.reuters.com/xub84t)

美国建筑支出图表(link.reuters.com/xef94t)

**上季GDP萎缩不足为虑**

周五的另一份报告显示,消费者信心上扬,尽管因为部分联邦税从1月1日起调升,许多家庭的收入因而缩水.

另外,通用汽车 等多家汽车制造商公布的1月销售成绩优于预期,也使美国经济成长前景更显光明.

在周三公布第四季国内生产总值(GDP)意外呈现萎缩后,这一连串强劲数据应该有助缓解美国面临经济衰退风险的忧虑.

美国第四季GDP环比年率为下滑0.1%,主要是由于国防支出大减及库存增长放缓.

去年10月袭击美国东岸的超级暴风桑迪,也对第四季经济产出造成拖累,而这个因素将在本季消除,而且可能还有重建项目的相关新支出.

"撇开表面数字,尽管面临那些国防减支,第四季经济其实非常不错.我认为民间部门在带头成长,"BMO Private Bank投资长Jack Ablin指出.

然而,就业岗位成长脚步仍然过于缓慢,无法满足2,270万名失业或希望获得全职工作的兼职美国民众.

分析师指出,每个月新增就业岗位必须高于25万个,才能使失业率明显下滑.

劳工部进行年度指标修订后,2012年3月就业数比原先公布提高42.2万个.2012年每月平均新增就业岗位数字由15.3万提高至18.1万.

**就业温和成长**

1月的新增就业岗位全来自民间部门.与12月一样,出现增长的领域广泛,政府部门就业岗位减少的幅度不大.

1月平均时薪按月上升0.04美元,按年增加2.1%.

"或许就业市场即将出现平均时薪小幅上升的局面,"RDQ Economics首席经济分析师John Ryding称.

"这对消费者是好事,而且因为受到薪资税影响,他们需要助力."