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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 07:46 BJT

《综述》美国一周初请失业金下降,显示劳工市场状况仍在改善

雇主虽减少裁员,但是增加雇员的速度也不明显.分析师表示,就业市场复苏缓慢意味着美联储明年仍将维持购债计画以压低借贷成本.

1月26日止当周续请失业金人数增加8,000人,达到322万人,显示仍有许多人有就业困难.

**非农生产率下滑**

美国第四季经济虽然意外萎缩,但仍展现出基本的力道.

消费支出似乎更为有力,许多美国零售业者周四的报告显示1月销售强劲.

根据汤森路透I/B/E/S,整体而言,20家零售业者1月份同店销售增加了5%,显示尽管上月的薪资税负增加后冲击到大多数的美国人,消费者支出仍展现韧性.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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