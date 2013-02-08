《综述》美国一周初请失业金下降,显示劳工市场状况仍在改善

金属期市：伦铜下跌，因朝鲜紧张局势升级
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
商务部定于2月13日公布更为全面的1月零售销售报告,报告料将显示1月经季节调整后的零售销售数据略高于12月.
消费者贷款意愿良好,表明对经济复苏抱有信心.美联储在报告中指出,12月消费者信贷增加145.9亿美元.
此外,劳工部表示,美国第四季非农生产率下降,降幅是近两年来最高.尽管就业稳步增加,但生产仅小幅成长.
非农生产率环比年率为下降2%,为2011年第一季以来最大跌幅,也大于路透调查预估的下滑1.3%.
当前季度的生产率料将反弹,因分析师认为第四季生产疲软与政府的军事支出异常大减之类的临时性因素有关.
此外,报告也显示薪资增长没有跟上物价涨势,不利于家庭增加消费能力.
经通胀调整后的第四季时薪仅增长0.3%,全年则下降0.4%,为连续第二年下跌.(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛)
路透墨尔本4月12日 - 伦铜周三下跌，受围绕朝鲜(北韩)的地缘政治紧张局势升级影响，但受需要将在第二季上升的预期提振，铜价仍维持在上日所及两周低点上方。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
路透东京4月12日 - 日本股市周三跌至四个多月低位，因地缘政治紧张局势升温遏制风险偏好，且避险日圆飙升至五个月高位令出口类股遭遇重创。