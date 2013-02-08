《综述》美国一周初请失业金下降,显示劳工市场状况仍在改善

商务部定于2月13日公布更为全面的1月零售销售报告,报告料将显示1月经季节调整后的零售销售数据略高于12月.

消费者贷款意愿良好,表明对经济复苏抱有信心.美联储在报告中指出,12月消费者信贷增加145.9亿美元.

此外,劳工部表示,美国第四季非农生产率下降,降幅是近两年来最高.尽管就业稳步增加,但生产仅小幅成长.

非农生产率环比年率为下降2%,为2011年第一季以来最大跌幅,也大于路透调查预估的下滑1.3%.

当前季度的生产率料将反弹,因分析师认为第四季生产疲软与政府的军事支出异常大减之类的临时性因素有关.

此外,报告也显示薪资增长没有跟上物价涨势,不利于家庭增加消费能力.