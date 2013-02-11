《综述》美国12月贸易逆差缩至近三年最窄,暗示第四季经济好于估计

路透华盛顿2月8日 - 美国经济在第四季可能小幅扩张,由于出口增加与石油进口大减令贸易逆差收窄.这暗示上周出炉的经济产出数据显示的意外下滑情况可能言过其实.

美国商务部周五公布,美国12月贸易逆差收缩至近三年来最窄水平.

该数据表明,贸易部门在去年最后三个月为经济增长提供助力,而非政府上周所估计的拖后腿.美国政府上周公布第四季国内生产总值(GDP)环比年率初值为下滑0.1%.

"12月贸易数据为美国经济在去年底的表现描绘出令人安慰和振奋的景象."Markit首席分析师Chris Williamson表示.

商务部公布的另一份报告显示,12月趸售(批发)库存意外下滑.

尽管库存下滑将拖低GDP,但分析师认为,这种拖累尚不足以抵消12月贸易表现带来的正面影响.

总体而言,上述报告表明经济在去年底仍在成长,而且随着企业补充库存以满足需求增长,经济在2013年初势将加快增长步伐.

经济预测机构Macroeconomic Advisers称,数据预示美国第四季经济增长率为0.5%.

摩根大通分析师Michael Feroli指出,库存下降促使他将美国第一季GDP增长环比年率预估提高至1.5%.不过该水准仍较低,因为考虑到了多数美国人缴纳的税率从1月开始上调.Feroli和其他分析师预期今年的经济增长速度将逐步加快.

美国2012年全年的贸易逆差下降3.5%至5,404亿美元,由于出口增长4.4%.尽管贸易仍为经济带来拖累,但出口增长令这种负面影响的程度小于往年.

尽管去年整体贸易逆差收窄,美国对中国的逆差却增加.这令美国制造业者感到不满,他们认为中国政府低估人民币汇率,从而令本国出口商享受不公平的贸易优势.

然而即便是对中国的贸易数据仍有亮点.尽管去年美国从中国的进口额增至纪录高位,不过对华出口额也刷新了历史高点.