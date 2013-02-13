《综述》美国1月零售销售增长放缓,加税效应显现

扣除汽车、汽油和建筑材料的核心零售销售微增0.1%.核心零售销售与国内生产总值(GDP)消费者支出分项指数的关系最为密切.

标准普尔500指数周三盘中一度触及五年高位,之后回落几收平盘.美国公债价格 下跌,美元指数 则持平.

占美国经济活动约70%的消费者支出,第四季增加2.2%.这协助缓解了库存积累速度放缓及国防支出大幅减少对经济所造成的冲击.

政府上个月表示,去年第四季国内生产总值(GDP)下滑0.1%.

然零售销售报告显示,11月和12月的核心零售销售略优于先前所公布的水平.此外,汽车经销商之外的企业,12月所增加的库存略高于原先的估计.