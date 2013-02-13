《综述》美国1月零售销售增长放缓,加税效应显现

南非汇市：兰特走坚，但风险犹存
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
扣除汽车、汽油和建筑材料的核心零售销售微增0.1%.核心零售销售与国内生产总值(GDP)消费者支出分项指数的关系最为密切.
标准普尔500指数周三盘中一度触及五年高位,之后回落几收平盘.美国公债价格 下跌,美元指数 则持平.
占美国经济活动约70%的消费者支出,第四季增加2.2%.这协助缓解了库存积累速度放缓及国防支出大幅减少对经济所造成的冲击.
政府上个月表示,去年第四季国内生产总值(GDP)下滑0.1%.
然零售销售报告显示,11月和12月的核心零售销售略优于先前所公布的水平.此外,汽车经销商之外的企业,12月所增加的库存略高于原先的估计.
这再加上12月的贸易逆差缩小,该数据暗示政府在本月稍后公布GDP修正值时,将会调高第四季GDP增长数据.分析师表示,即便如此,第四季经济成长幅度可能不到1%.
交易员称，兰特走坚，因工会、宗教领袖、社会团体和其它反对团体要求总统祖马下台的呼声高涨。此前祖马在上周重组内阁，撤掉财长。
路透伦敦4月4日 - 欧洲股市第二季开局表现平平，周二在交投震荡后小幅收涨，因油股和矿业股攀升，盖过汽车股下跌带来的压力。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。