《综述》美国1月零售销售增长放缓,加税效应显现

**支出增长势头放缓**

随着家庭为收入减少和汽油价格上涨进行调整,消费支出增长步伐料将较第四季有所放慢.美国汽油零售价格今年以来每加仑已经上涨30美分.

目前对第一季消费者支出的增幅预期介于0.7-1.8%之间.

虽然消费者可支配收入减少,但仍在支出.这令部分分析师感到振奋,不过他们警告称,未来数月的销售情况可能依然疲弱.

"就税率上调带来的影响而言,我们仍远未完全摆脱困境."摩根大通分析师Michael Feroli表示,"过去的经验表明,消费支出可能最多要花半年时间,才能完全适应新的税率环境."

路透调查结果显示,消费支出放慢料将把本季GDP环比年增率限制在1.8%.分析师对今年全年的GDP增幅预估仅为2.3%.