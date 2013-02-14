《综述》美国1月零售销售增长放缓,加税效应显现

美国股市：开盘基本持平，市场等待美联储官员讲话
路透3月28日 - 美国股市周二开盘基本持平，投资者评估特朗普总统的首个重大政策挫折，等待包括叶伦主席在内的数位美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者的讲话。
**支出增长势头放缓**
随着家庭为收入减少和汽油价格上涨进行调整,消费支出增长步伐料将较第四季有所放慢.美国汽油零售价格今年以来每加仑已经上涨30美分.
目前对第一季消费者支出的增幅预期介于0.7-1.8%之间.
虽然消费者可支配收入减少,但仍在支出.这令部分分析师感到振奋,不过他们警告称,未来数月的销售情况可能依然疲弱.
"就税率上调带来的影响而言,我们仍远未完全摆脱困境."摩根大通分析师Michael Feroli表示,"过去的经验表明,消费支出可能最多要花半年时间,才能完全适应新的税率环境."
路透调查结果显示,消费支出放慢料将把本季GDP环比年增率限制在1.8%.分析师对今年全年的GDP增幅预估仅为2.3%.
劳工部发布的另一份报告显示,油价攀升帮助推动1月进口物价上涨0.6%.进口物价在12月下降0.5%. (完)
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