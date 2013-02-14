《综述》美国上周初请失业金人数下降,就业市场持续改善

2012年就业岗位每月平均增加18.1万个,远低于分析师认为是大幅降低失业人群所需的至少25万个.

"2013年初失业率放缓,与净新增就业岗位小幅回升相一致."RDQ Economics首席分析师John Ryding表示.

"我们预计,2013年就业岗位每月将平均增加约17.5万个.我们认为初请失业金人数的这种跌势将大致与该预期相符."

上周初请失业金人数四周均值增加1,500人至35.25万人,之前一周曾接近五年低位.