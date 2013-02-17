《综述》美国1月制造业脚步蹒跚,但料将重新站稳

* 1月制造业产出下降0.4%,因汽车装配领域疲弱

* 纽约州2月制造业活动回升

* 消费者信心在2月初增强

路透华盛顿2月15日 - 今年美国制造业开局疲弱,因1月汽车产出下降.但2月纽约州制造业活动反弹,显示1月制造业只是暂时受挫.

周五公布的另一项数据显示,尽管汽油价格上涨且税负增加,但2月初消费者信心略有增强,进一步表明迟缓的经济复苏仍然处于正轨.

"经济处于缓慢改善态势,困难重重,这些月度数据将出现一些起伏,"OppenheimerFunds的首席分析师Jerry Webman表示.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布上月制造产出下降0.4%.但去年11月与12月产出数据大幅向上修正.汽车产出下降3.2%,虽然是8月以来最大降幅,但此前两个月曾强劲增长,说明这只是暂时停滞.

"鉴于制造业疲弱主要源于去年最后两月汽车生产大增11%之后出现的回落,我们预计工业产出降温只是暂时现象,"纽约道明证券(TD Securities)的资深分析师Millan Mulraine表示.

纽约联邦储备银行周五公布,纽约联邦储备银行2月制造业指数升至10.04,创下2012年5月以来的最佳水平,并显示产业自7月以来首次呈现增长.1月该指数为负7.8.

反弹动力来自新订单,该分项指数触及2011年5月以来的最高水平.分析师表示,产业活动回升可能反映了超级风暴桑迪过后的反弹.

"我们看到的制造业现状是,曾经领先整体经济的制造业增长现在基本上与整体经济并驾齐驱,而且可能2013年全年都保持这种状态,"PNC Financial Services Group的资深分析师Gus Faucher表示.

浏览工业产出数据图表,请点击:(link.reuters.com/vaw93t)

浏览纽约制造业数据图表,请点击:(link.reuters.com/qem95t)

**消费者信心上升**

汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数初值升至76.3,1月为73.8.

就业稳步增长,让消费者感到安心.同时,房屋与股票价格上涨,也应该有助于抵消最近工资税上调的影响,从而支撑消费者支出.

这项相当乐观的消费者信心数据帮助提振美元兑日圆,但美国股市几无变动,在近期大涨之后进入盘整状态.

预测机构Macroeconomic Advisers把今年第一季美国国内生产总值(GDP)环比年率预估上调0.1个百分点至2.5%.

各项数据如下:

* 表格: 美国1月工业生产较前月下跌0.1%,预估为成长0.2%

* 表格: 汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数初值为76.3

* 表格: 美国12月整体资本净流入252亿美元,11月净流入297亿美元

* 表格: 美国2月纽约联邦储备银行制造业指数升至10.04,优于预估

* 美国数据: 12月PPI修正为较前月下跌0.3%,前值为下跌0.2%