《综述》美国初请失业金等数据显示复苏仍迟滞,美联储宜维持刺激政策

初请失业金人数与工厂活动报告,连同欧洲方面的疲弱数据一并为美国股市带来压力.标准普尔500指数 录得11月以来最大两日跌幅.

美国公债价格 上扬;美元指数 触及五个半月高位.

美国经济成长在第四季度骤然刹车,但去年全年增长2.2%.由于就业市场迟滞,经济产出受到需求不振的阻碍.

尽管工厂活动和就业数据疲软,但仍有理由对经济感到乐观.住房市场的复苏势头正在增强.

全美不动产协会(NAR)报告显示,美国1月成屋销售增长0.4%,房屋供应数量降至13年低位.房价中值较去年同期上涨12.3%.

房屋价值增长料会帮助支持消费者支出.

尽管扣除食品和能源的消费者物价指数上涨0.3%--为2011年5月迄今最大升幅,但其中多数反映的是服装和教育成本的大幅上升.

"1月是一个比较不利的月份,因为在新年初始会迎来很多提价..."苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif称.