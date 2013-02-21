《综述》美国初请失业金等数据显示复苏仍迟滞,美联储宜维持刺激政策

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
初请失业金人数与工厂活动报告,连同欧洲方面的疲弱数据一并为美国股市带来压力.标准普尔500指数 录得11月以来最大两日跌幅.
美国公债价格 上扬;美元指数 触及五个半月高位.
美国经济成长在第四季度骤然刹车,但去年全年增长2.2%.由于就业市场迟滞,经济产出受到需求不振的阻碍.
尽管工厂活动和就业数据疲软,但仍有理由对经济感到乐观.住房市场的复苏势头正在增强.
全美不动产协会(NAR)报告显示,美国1月成屋销售增长0.4%,房屋供应数量降至13年低位.房价中值较去年同期上涨12.3%.
房屋价值增长料会帮助支持消费者支出.
尽管扣除食品和能源的消费者物价指数上涨0.3%--为2011年5月迄今最大升幅,但其中多数反映的是服装和教育成本的大幅上升.
"1月是一个比较不利的月份,因为在新年初始会迎来很多提价..."苏格兰皇家银行分析师Omair Sharif称.
"我不认为核心CPI近期会保持增长的势头."(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。