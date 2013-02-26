《综述》美国12月房价创逾六年最大涨幅,1月新屋销售亦大增

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
房价自去年2月开始一直上涨,帮助楼市去年自2005年以来首次为经济增长做出贡献.利率处于历史低位同样鼓励买家,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克对央行政策的强烈辩护,表明利率不会很快上升.
"毫无疑问,已公布的所有楼市数据的确说明该市场正继续改善,"Chase Private Client首席分析师Anthony Chan说.
"目前可谓尽善尽美.抵押贷款利率处于低位且将维持一段时间,房价也在上升.考虑到这两点,可以预期(楼市)进一步明显改善."
强于预期的楼市数据公布后,美国主要股指周二上扬,公债收益率(殖利率)上行.
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**消费者信心增强**
楼市状况改善,帮助全球最大家居修缮用品连锁商--美国家得宝(Home Depot) 第四季获利上升.
一些分析师预计,房价上涨以及近期股市走高,将钝化消费者税收增加的影响,这应有助于2013年下半年支出改善.
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。