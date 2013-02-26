版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 07:29 BJT

《综述》美国12月房价创逾六年最大涨幅,1月新屋销售亦大增

房价自去年2月开始一直上涨,帮助楼市去年自2005年以来首次为经济增长做出贡献.利率处于历史低位同样鼓励买家,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克对央行政策的强烈辩护,表明利率不会很快上升.

"毫无疑问,已公布的所有楼市数据的确说明该市场正继续改善,"Chase Private Client首席分析师Anthony Chan说.

"目前可谓尽善尽美.抵押贷款利率处于低位且将维持一段时间,房价也在上升.考虑到这两点,可以预期(楼市)进一步明显改善."

强于预期的楼市数据公布后,美国主要股指周二上扬,公债收益率(殖利率)上行.

欲浏览美国房价相关图表,请点选:(link.reuters.com/rem34t)

欲浏览美国新屋销售图表,请点选:(link.reuters.com/qer34t)

欲浏览美国消费者信心图表,请点选:(link.reuters.com/pum34t)

**消费者信心增强**

楼市状况改善,帮助全球最大家居修缮用品连锁商--美国家得宝(Home Depot) 第四季获利上升.

一些分析师预计,房价上涨以及近期股市走高,将钝化消费者税收增加的影响,这应有助于2013年下半年支出改善.
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐