《综述》美国12月房价创逾六年最大涨幅,1月新屋销售亦大增

梅西百货 周二称,预计今年同店营收将增长3.5%左右.

2月消费者的情绪必然变得更加振奋.美国经济谘商会称,2月美国消费者信心指数增幅高于预期,因为美国人摆脱了对税率上调的忧虑.

**美联储的支持**

如果美国不能就推迟预算削减达成共识,政府减支约850亿美元就将于本周五生效.一些人担忧,这可能会大幅拖累经济成长且挫伤支出.

此外,楼市还远远谈不上完全复苏.约有20%抵押贷款案的房屋市值低于抵押贷款余额,而房屋止赎率仍处于高位.

"虽然楼市不会成为今年经济成长的重要推动力,但我们仍走在长长的复苏之路上,"美银美林资深美国分析师Michael Hanson表示,"但消费者将需要看到持续性的增长."

然而,美联储通过每月购买抵押贷款支持证券及其他资产,直至就业市场改善,以此来保持利率在低位的努力看似会继续下去.(完)