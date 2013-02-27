《综述》美国12月房价创逾六年最大涨幅,1月新屋销售亦大增

标题新闻：英国今年第一季经济增幅料从去年第四季的0.7%降至0.5%，因零售销售放缓-NIESR
英国国家经济社会研究院(NIESR) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
梅西百货 周二称,预计今年同店营收将增长3.5%左右.
2月消费者的情绪必然变得更加振奋.美国经济谘商会称,2月美国消费者信心指数增幅高于预期,因为美国人摆脱了对税率上调的忧虑.
**美联储的支持**
如果美国不能就推迟预算削减达成共识,政府减支约850亿美元就将于本周五生效.一些人担忧,这可能会大幅拖累经济成长且挫伤支出.
此外,楼市还远远谈不上完全复苏.约有20%抵押贷款案的房屋市值低于抵押贷款余额,而房屋止赎率仍处于高位.
"虽然楼市不会成为今年经济成长的重要推动力,但我们仍走在长长的复苏之路上,"美银美林资深美国分析师Michael Hanson表示,"但消费者将需要看到持续性的增长."
然而,美联储通过每月购买抵押贷款支持证券及其他资产,直至就业市场改善,以此来保持利率在低位的努力看似会继续下去.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 龚芳)
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咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
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