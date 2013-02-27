《综述》美国企业支出计划指标升至一年高位,表明信心增强

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月7日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
* 核心资本财订单大增6.3%
* 扣除运输的耐久材订单增加1.9%
* 飞机、国防资本财订单减少
* 1月成屋待完成销售指数较前月上升4.5%
路透华盛顿2月27日 - 一项衡量美国企业计划支出情况的指标在1月录得一年多来最大涨幅,显示企业对于扩张业务的信心可能正在增强.周三公布的另一份报告显示,楼市持续改善.
扣除飞机的非国防资本财大涨6.3%,为2011年12月来最大涨幅.而12月这个核心资本财订单则为下滑0.3%.
另一数据则显示,上月成屋待完成销售指数接近三年高位.楼市今年料将给美国经济成长带来支撑.
"这份报告令人振奋,暗示企业部门开始对经济前景改善拥有足够信心,更加愿意投资,"道明证券高级分析师Millan Mulraine说.
分析师此前预测,扣除飞机的非国防资本财料将仅增加0.2%.
路透北京4月7日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月7日 - 中国将在河北省设雄安新区令该地区上市公司动向颇受关注，国内大型房地产企业--华夏幸福周五公告称，结合目前海外债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司或其境外全资子公司拟在境外发行不超过10亿美元（或等额离岸人民币或其他外币）债券。
路透纽约4月6日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，投资者最近一周从美国国内股票基金撤资规模创12月以来最大，鉴于美国总统特朗普的经济政策在实施方面面临很多阻碍，他们担忧股价高估。