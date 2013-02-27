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地产资讯 | 2013年 2月 28日 星期四 07:59 BJT

《综述》美国企业支出计划指标升至一年高位,表明信心增强

* 核心资本财订单大增6.3%

* 扣除运输的耐久材订单增加1.9%

* 飞机、国防资本财订单减少

* 1月成屋待完成销售指数较前月上升4.5%

路透华盛顿2月27日 - 一项衡量美国企业计划支出情况的指标在1月录得一年多来最大涨幅,显示企业对于扩张业务的信心可能正在增强.周三公布的另一份报告显示,楼市持续改善.

扣除飞机的非国防资本财大涨6.3%,为2011年12月来最大涨幅.而12月这个核心资本财订单则为下滑0.3%.

另一数据则显示,上月成屋待完成销售指数接近三年高位.楼市今年料将给美国经济成长带来支撑.

"这份报告令人振奋,暗示企业部门开始对经济前景改善拥有足够信心,更加愿意投资,"道明证券高级分析师Millan Mulraine说.

分析师此前预测,扣除飞机的非国防资本财料将仅增加0.2%.
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