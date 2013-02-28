《综述》第四季美国经济仅略有成长，但前景更加光明

*初请失业金人数下降*

另一份报告显示，上周初请失业金人数降幅超过预期，暗示劳工市场也有一些复苏动力。

劳工部表示，初请失业金人数经季节调整后减少2.2万，至34.4万人。

路透访问的分析师预期为减少至36万人。

虽然初请失业金人数接近2007－2009年衰退初期水平，但企业招聘活动仍然相当乏力。过去六个月来，平均每月新增就业岗位17.7万个。

高失业令美国联邦储备理事会(美联储,FED)去年推出无限量购债计划。美联储还表示将持续购债，直到劳工市场前景大幅改善。