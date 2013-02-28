《综述》第四季美国经济仅略有成长，但前景更加光明

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
*初请失业金人数下降*
另一份报告显示，上周初请失业金人数降幅超过预期，暗示劳工市场也有一些复苏动力。
劳工部表示，初请失业金人数经季节调整后减少2.2万，至34.4万人。
路透访问的分析师预期为减少至36万人。
虽然初请失业金人数接近2007－2009年衰退初期水平，但企业招聘活动仍然相当乏力。过去六个月来，平均每月新增就业岗位17.7万个。
高失业令美国联邦储备理事会(美联储,FED)去年推出无限量购债计划。美联储还表示将持续购债，直到劳工市场前景大幅改善。
美国供应管理协会(ISM)则在另一份报告中表示，2月美国中西部制造业活动升至近一年来最高水平，因新订单增加。(完) (编译 梁睿雪/张荻; 审校 张涛/郑茵/程琳)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。