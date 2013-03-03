《综述》增税举措挤压1月消费支出，但制造业创一年半来最快增速

* 1月个人支出增长0.2%

* 个人所得下降3.6%，为1993年以来最大降幅

* 个人所得下降部分归因于增税和特殊因素

* 储蓄率降至2.4%的2007年以来低点

* 美国2月制造业活动扩张速度为一年半以来最快

记者 Lucia Mutikani 编译 徐文焰

路透华盛顿3月1日 - 美国1月消费者支出疲弱，因增税举措挤压收入；不过2月制造业显现活力，暗示本季初期的经济增长升温。

周五公布的其他数据显示，汽车销售强劲且2月消费者信心增强，应会有助于推动消费支出。

这些数据暗示，美国经济有充足动力抵御850亿美元的联邦预算削减措施，不过仍不足以令美国联邦储备理事会(美联储/FED)下决心减轻对经济复苏的货币政策扶持力度。

“数据表明，经济的确有具有相当的动力，很可能足以应对减支举措的冲击。”John Hancock Financial Services首席分析师Bill Cheney表示。

美国商务部公布，1月消费支出增长0.2%。这一增幅主要受到寒潮侵袭后公共事业支出增长带动。

经通胀调整后的个人支出仅增加0.1%。

另一份报告显示，美国供应管理协会(ISM)2月制造业指数升至54.2，得益于订单大增。这是该指数自2011年6月以来的最高水准，1月为53.1。

指数高于50表明美国制造业扩张，而且这一涨势也同全球趋势相悖：欧元区制造业正陷入困境，中国制造业活动也放慢。

该数据暗示，制造业将继续支撑美国经济增长。这是一个令人鼓舞的迹象，与此同时本季的消费支出料因增税而大幅减少。

“我们预计上半年的实质消费支出将会明显下降。”法国巴黎银行的美国分析师Yelena Shulyatyeva说。

Shulyatyeva称，她预期第一季经济增长环比年率将仅为1.2%。美国2012年第四季国内生产总值(GDP)环比年率仅为微升0.1%，尽管消费支出大增2.1%。

美国股市周五受制造业和消费者信心报告提振收高，美元指数触及六个月高点。美国公债价格也上升，因市场担心美国政府自动减支举措生效将拖累经济增长。

国际货币基金组织(IMF)周四曾表示，如果全面自动减支举措生效，可能令美国今年经济增长率减少0.5个百分点。

浏览相关数据图表请点选：

个人支出：(link.reuters.com/dag46t)

建筑支出：(link.reuters.com/xef94t)

消费者信心：(link.reuters.com/xub84t)

ISM制造业指数：(link.reuters.com/jeg46t)

**增税减少可支配收入**

美国薪资税优惠政策结束，以及富裕人群税率上调等对支出的影响，预计将在2月得到更明显的体现，而且可能一直贯穿今年上半年。

不过仍有理由感到谨慎乐观。

美国2月汽车销售增长近4%，销售年率连续第四个月超过1,500万辆，为2008年初以来首见。

此外汤森路透/密西根大学2月消费者信心指数终值升至77.6，1月终值为73.8。受访者对就业状况看法乐观。

由于1月个人所得大跌3.6%，创下1993年1月以来最大降幅，就业稳定增长应能帮助支持消费支出。个人所得大跌部分原因是对12月个人所得大增2.6%的回调。企业在12月时纷纷赶在税率上调之前发放股息和奖金。

考虑进税负因素，1月个人所得创下4.0%的纪录最大降幅，12月为增加2.7%。

随着收入明显减少，消费者被迫控制支出。储蓄率也降至2.4%的2007年11月以来低点，12月时一度升至6.4%。

该报告显示，通胀基本受控，个人消费支出(PCE)物价指数连续第二个月较前月持平，扣除食品与能源的核心PCE物价指数仅上升0.1%。

1月PCE物价指数较上年同期上升1.2%，为2009年10月以来最小涨幅，而且慢于12月时的增长1.4%。

核心PCE物价指数上升1.3%，为2011年4月以来最小涨幅，且远低于美联储2%的通胀目标。

通胀压力不大应能让美国家庭松一口气，不过这也可能令部分央行官员担心，因为他们将此视为经济疲弱的征兆。

美联储主席贝南克本周在国会作证时暗示，央行将继续实施每个月购买850亿美元债券的计划。

“实质支出活动的糟糕表现将继续预示央行会进一步推出宽松举措，因为央行官员尝试通过货币政策来抵消预期中财政紧缩造成的冲击...”道明证券资深分析师Millan Mulraine表示。(完) (译文审校 王冠中)