《综述》美国民间就业及工厂订单数据给经济带来希望

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
“制造商和企业高管告诉我们，需求已经升温，他们库存不足且正在增聘人手，”Miller Tabak & Co 首席经济策略师Andrew Wilkinson表示。
ADP就业数据可能预示着政府周五将公布的非农就业报告会有不错表现。但ADP数据并非总能准确地预测政府报告，后者涵盖公共和民间部门。
另外，分析师预计，ADP报告没有估测2月非农就业报告数据搜集时段东海岸暴风雪的影响。
“我们预计，天气因素将使就业岗位减少约3万个，”摩根大通分析师Daniel Silver称。
据路透对分析师的调查，2月非农就业岗位或增加16万个，高于1月15.7万个的增幅。
ADP报告中建筑业就业增加，突显最近楼市复苏加速的迹象。房价自去年2月以来一直处于升势，去年该领域对美国整体经济成长贡献力量，这是2005年以来首见。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月1日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数跳涨14.8%，触及1月中以来的最高。
分析师认为，楼市复苏的强劲势头可能足以帮助经济承受财政政策紧缩的影响。(完) (编译 梁睿雪/李爽 审校 张涛/程琳)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。