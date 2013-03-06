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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 07:34 BJT

《综述》美国民间就业及工厂订单数据给经济带来希望

“制造商和企业高管告诉我们，需求已经升温，他们库存不足且正在增聘人手，”Miller Tabak & Co 首席经济策略师Andrew Wilkinson表示。

ADP就业数据可能预示着政府周五将公布的非农就业报告会有不错表现。但ADP数据并非总能准确地预测政府报告，后者涵盖公共和民间部门。

另外，分析师预计，ADP报告没有估测2月非农就业报告数据搜集时段东海岸暴风雪的影响。

“我们预计，天气因素将使就业岗位减少约3万个，”摩根大通分析师Daniel Silver称。

据路透对分析师的调查，2月非农就业岗位或增加16万个，高于1月15.7万个的增幅。

ADP报告中建筑业就业增加，突显最近楼市复苏加速的迹象。房价自去年2月以来一直处于升势，去年该领域对美国整体经济成长贡献力量，这是2005年以来首见。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，3月1日止当周经季节调整后的美国抵押贷款申请指数跳涨14.8%，触及1月中以来的最高。

分析师认为，楼市复苏的强劲势头可能足以帮助经济承受财政政策紧缩的影响。(完) (编译 梁睿雪/李爽 审校 张涛/程琳)

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