《综述》美国初请失业金人数意外下降，表明劳工市场复苏加快

香港个股：汇丰控股午盘初段逆市小涨，10亿美元回购计划已经完成97%
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
其它报告显示，就业稳定增长和退税增加帮助提振几家零售企业的2月销售状况。
最近公布的楼市和制造业数据已经显示经济成长在加速。
“步入新年，第一季经济成长将远好于去年底，”Bullard说。
去年第四季GDP环比年率为成长0.1%。分析师对今年第一季经济成长预估最高为2.8%，主要反映了企业补充库存速度加快。
商务部公布的另一份报告则显示，1月贸易逆差扩大至444.5亿美元，12月为381.4亿美元。出口下降，但进口反弹。
经通胀调整的贸易逆差从12月的442亿美元升至480亿美元。分析师称，这说明贸易对第一季经济成长的拖累不会太大。
“贸易状况恶化会略微拖累第一季经济成长，”Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk表示。“有迹象显示国内需求增强，这将大幅抵消出口颓势的影响。”
受乐观的请领失业金数据提振，美股略微收高，道琼工业指数 连续第三天触及纪录高位，美国公债价格下滑，美元指数也下跌。
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。