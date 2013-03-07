《综述》美国初请失业金人数意外下降，表明劳工市场复苏加快

其它报告显示，就业稳定增长和退税增加帮助提振几家零售企业的2月销售状况。

最近公布的楼市和制造业数据已经显示经济成长在加速。

“步入新年，第一季经济成长将远好于去年底，”Bullard说。

去年第四季GDP环比年率为成长0.1%。分析师对今年第一季经济成长预估最高为2.8%，主要反映了企业补充库存速度加快。

商务部公布的另一份报告则显示，1月贸易逆差扩大至444.5亿美元，12月为381.4亿美元。出口下降，但进口反弹。

经通胀调整的贸易逆差从12月的442亿美元升至480亿美元。分析师称，这说明贸易对第一季经济成长的拖累不会太大。

“贸易状况恶化会略微拖累第一季经济成长，”Mesirow Financial首席分析师Diane Swonk表示。“有迹象显示国内需求增强，这将大幅抵消出口颓势的影响。”