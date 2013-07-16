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货币新闻 | 2013年 7月 17日 星期三 06:59 BJT

《综述》美国通胀显露企稳迹象，继续支撑美联储年内削减购债的预期

**成长前景向好**

分析师称，未来几个月核心CPI同比增幅可能进一步下滑，但随着下半年经济成长加速，这种趋势或发生逆转。

他们预计失业率下降将促进工资上升。

美联储另一份报告显示，6月工业生产增长0.3%，优于5月的持平，这也支撑了对经济前景的乐观态度。

数据显示制造业产出增长0.3%。分析师称，这表明第二季末经济活动有些升温。4-6月GDP环比年率增幅料在0.5-1.0%之间，远低于第一季的1.8%增速。

“如果制造业成长有望在下半年加速，加之楼市稳步复苏，这些因素都将支持下半年的经济成长，”纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。

全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布的数据显示，7月美国住宅建筑商人气攀升至七年半以来最高，因即便面临楼市复苏引发抵押贷款利率攀升，市场仍出现供应收紧但需求强劲的局面。

数据对美国金融市场影响不大，投资者静候美联储主席周三的国会作证。(完) (编译/审校 张涛/李爽/张荻)

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