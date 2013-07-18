《综述》制造业和失业金数据向好，预示美国经济前景改善

* 美国7月13日止当周初请失业金人数降至33.4万人，为5月以来最低水平

* 费城联邦储备银行7月制造业指数升至两年高位

* 数据暗示继上半年的迟滞表现后，经济增速有所提升

路透华盛顿7月18日 - 上周美国初请失业金人数下降，而且7月初美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动升温，经济增长势头更加强劲的信号可能会助推美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减货币刺激规模。

周四公布的数据增强了这样的观点，即在经历了低迷的上半年后，经济增长可能加快。上半年，税率上调和联邦预算大幅压缩，打压了消费者的信心。

“步入下半年之际，这是一个积极的信号，”Moody’s Analytics高级分析师Ryan Sweet表示。

美联储主席贝南克预计，今年年底前经济将获得更多的动能，足以促使美联储开始缩减购债计划，周四的数据亦似乎支持了这一观点。

费城联储周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区7月制造业活动指数为正19.8，远超分析师的预估，为2011年3月来最高。6月时该指数为12.5。该指数高于零意味着该地区制造业在扩张。

稍早有迹象显示，尽管全球经济疲弱，但美国制造业仍在扩张，而周四的这份报告更加佐证了这一判断。

美国纽约联邦储备银行周一表示，7月纽约州的制造业活动加速增长。

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