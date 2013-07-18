《综述》制造业和失业金数据向好，预示美国经济前景改善

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
* 美国7月13日止当周初请失业金人数降至33.4万人，为5月以来最低水平
* 费城联邦储备银行7月制造业指数升至两年高位
* 数据暗示继上半年的迟滞表现后，经济增速有所提升
路透华盛顿7月18日 - 上周美国初请失业金人数下降，而且7月初美国大西洋沿岸中部地区的制造业活动升温，经济增长势头更加强劲的信号可能会助推美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减货币刺激规模。
周四公布的数据增强了这样的观点，即在经历了低迷的上半年后，经济增长可能加快。上半年，税率上调和联邦预算大幅压缩，打压了消费者的信心。
“步入下半年之际，这是一个积极的信号，”Moody’s Analytics高级分析师Ryan Sweet表示。
美联储主席贝南克预计，今年年底前经济将获得更多的动能，足以促使美联储开始缩减购债计划，周四的数据亦似乎支持了这一观点。
费城联储周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区7月制造业活动指数为正19.8，远超分析师的预估，为2011年3月来最高。6月时该指数为12.5。该指数高于零意味着该地区制造业在扩张。
稍早有迹象显示，尽管全球经济疲弱，但美国制造业仍在扩张，而周四的这份报告更加佐证了这一判断。
美国纽约联邦储备银行周一表示，7月纽约州的制造业活动加速增长。
浏览失业金的图表，请点击：(link.reuters.com/xew34t)
浏览制造业的图表，请点击：(link.reuters.com/dyq93t)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。