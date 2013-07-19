《综述》制造业和失业金数据向好，预示美国经济前景改善

马来西亚期市：棕榈油期货收高，因豆油表现良好且棕榈油产出预期不佳
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
**劳动市场呈现韧性**
美国劳工部公布，上周初请失业金人数减少2.4万人，经季节调整后降至33.4万人。这是5月以来的最低人数，而且降幅大于分析师的预期。
初请失业金人数减少，是美国劳动市场具有韧性的最新迹象。虽然华盛顿的节支举措似乎严重拖累了第一和第二季的经济成长，但聘雇速度几未放缓，6月雇主新增19.5万个就业岗位。
更能反映就业趋势的一周初请失业金人数四周均值上周亦减少5,250人。
“这仍符合就业温和增长的趋势，” Raymond James的首席分析师Scott Brown表示。
美元兑日圆扩大涨幅，长期美国公债收益率上升，这些迹象显示投资者押注美联储将来会收紧货币政策。在投资银行摩根士丹利公布强于预期的业绩之后，美国股市升至记录高位。
上周的请领失业金数据涵盖的时间处在政府当月非农就业报告的调查时间范围内。与上月调查覆盖的那一周相比，上周初请失业金人数四周均值降低了0.7%。
美国经济谘商会周四公布，美国6月领先指标持平，预估为上升0.3%，5月修正后修为增长0.2%，前值为上升0.1%。
劳工部表示，7月6日当周续请失业金人数上升9.1万人，至310万。这对于就业市场来说可能是负面迹象。
但分析师指出，这也可能与7月4日美国假日前后的季节性波动有关。(完) (编译 张涛; 审校 王冠中)
路透吉隆坡4月3日 - 马来西亚棕榈油期货周一收高，从月六个月低点上升，并且止住两连跌，从豆油表现良好和棕榈油产出前景不佳中寻获支撑。
路透4月3日 - 东南亚股市周一收高，印尼股市触及纪录高位，因3月当季该国企业获利优于预期。 印尼股市 一度上涨0.9%，创下纪录最高水准，消费类股为大盘指数贡献近一半涨幅。 印尼Bahana Securities分析师Harry Su称，3月一季企业获利优于预期，“为大盘指数提供了支撑，” 该国3月通胀率降至3.61%，而预期为接近上月的3.83%。 综合企业Astra International Tbk Pt 涨1.7%，PT Unilever Indonesia Tbk 升1.3%。 亚洲股市第二季亦开局良好，0940GMT时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.4%。 本地区股市持续3月的升势，此前美联储在其3月14–15日会议上暗示，将逐步收紧货币政策。 投资者亦关注美国将于周五公布的非农就业数据，以及美国总统特朗普与中国国家主席习近平在周四和周五的会晤。
印度巴拉特石油(BPCL)以离岸价(FOB)每吨较中东报价升水10-11美元的价格，向Socar出售了3.3万吨最低石蜡含量65%的石脑油，船期为4月20-22日。