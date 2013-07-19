《综述》制造业和失业金数据向好，预示美国经济前景改善

**劳动市场呈现韧性**

美国劳工部公布，上周初请失业金人数减少2.4万人，经季节调整后降至33.4万人。这是5月以来的最低人数，而且降幅大于分析师的预期。

初请失业金人数减少，是美国劳动市场具有韧性的最新迹象。虽然华盛顿的节支举措似乎严重拖累了第一和第二季的经济成长，但聘雇速度几未放缓，6月雇主新增19.5万个就业岗位。

更能反映就业趋势的一周初请失业金人数四周均值上周亦减少5,250人。

“这仍符合就业温和增长的趋势，” Raymond James的首席分析师Scott Brown表示。

美元兑日圆扩大涨幅，长期美国公债收益率上升，这些迹象显示投资者押注美联储将来会收紧货币政策。在投资银行摩根士丹利公布强于预期的业绩之后，美国股市升至记录高位。

上周的请领失业金数据涵盖的时间处在政府当月非农就业报告的调查时间范围内。与上月调查覆盖的那一周相比，上周初请失业金人数四周均值降低了0.7%。

美国经济谘商会周四公布，美国6月领先指标持平，预估为上升0.3%，5月修正后修为增长0.2%，前值为上升0.1%。

劳工部表示，7月6日当周续请失业金人数上升9.1万人，至310万。这对于就业市场来说可能是负面迹象。