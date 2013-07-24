《综述》美国6月新屋销售触及五年高位，7月制造业活动亦加速

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
但美国金融市场几乎没有受到该数据的影响。
尽管上月新屋库存增至2011年8月以来的最高位，但供应仍然紧张，这给房价带来了上行压力。 6月新屋价格中值较上年同期上涨7.4%。
分析师称，销售势头强劲使供应保持在低位，应会激励建筑商开发新项目，以及提振国内生产总值(GDP)的增速。
“我们相信，尽管近几个月抵押贷款利率大幅上升，但住房需求将继续改善，”巴克莱高级分析师Michael Gapen表示。
“不过，我们预计，利率上升对房产市场的影响有滞后性。我们将从未来的报告中，进一步评估住房需求对抵押贷款利率上涨的反应。”
按照6月的销售速度，将需要3.9个月来完全消化市场上的房屋供应，较5月的4.2个月有所下降。通常能满足6个月的供应水平被视为较健康的供需平衡。
上月三个地区的销售增长，其中南部升至五年高位。而中西部则下降11.8%。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰/张涛)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。