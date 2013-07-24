《综述》美国6月新屋销售触及五年高位，7月制造业活动亦加速

但美国金融市场几乎没有受到该数据的影响。

尽管上月新屋库存增至2011年8月以来的最高位，但供应仍然紧张，这给房价带来了上行压力。 6月新屋价格中值较上年同期上涨7.4%。

分析师称，销售势头强劲使供应保持在低位，应会激励建筑商开发新项目，以及提振国内生产总值(GDP)的增速。

“我们相信，尽管近几个月抵押贷款利率大幅上升，但住房需求将继续改善，”巴克莱高级分析师Michael Gapen表示。

“不过，我们预计，利率上升对房产市场的影响有滞后性。我们将从未来的报告中，进一步评估住房需求对抵押贷款利率上涨的反应。”

按照6月的销售速度，将需要3.9个月来完全消化市场上的房屋供应，较5月的4.2个月有所下降。通常能满足6个月的供应水平被视为较健康的供需平衡。

上月三个地区的销售增长，其中南部升至五年高位。而中西部则下降11.8%。(完)