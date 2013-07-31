《综述》美国第二季成长意外加快，可能促使美联储缩减刺激措施

标题新闻：德国总理梅克尔称同英国进行脱欧谈判时将努力确保欧盟居英人员受扰程度尽可能小
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民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国7月民间就业岗位增加20万个，6月民间就业岗位上修为增加19.8万 。这与今年初以来的就业增速相符。
即使是在欧洲和中国需求疲弱的情况下，第二季出口依然反弹，录得2011年第三季以来的最大百分比增幅。
但这一增幅仍不足以抵消进口增长的强劲势头，由此产生的贸易逆差令GDP承压。
房产业传来了好消息，住宅建筑支出正以两位数的速度增长。房产业增长势头正劲，帮助稳定了经济复苏进程。
然而，由于对美联储缩减购债计划规模的预期升温，抵押贷款利率上升，打压了部分潜在购房者的买兴。
企业支出逆转了前一季的跌势，而且虽然政府支出连续第三季萎缩，但州及地方政府支出反弹令跌势明显放缓。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
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