《综述》美国第二季成长意外加快，可能促使美联储缩减刺激措施

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国7月民间就业岗位增加20万个，6月民间就业岗位上修为增加19.8万 。这与今年初以来的就业增速相符。

即使是在欧洲和中国需求疲弱的情况下，第二季出口依然反弹，录得2011年第三季以来的最大百分比增幅。

但这一增幅仍不足以抵消进口增长的强劲势头，由此产生的贸易逆差令GDP承压。

房产业传来了好消息，住宅建筑支出正以两位数的速度增长。房产业增长势头正劲，帮助稳定了经济复苏进程。

然而，由于对美联储缩减购债计划规模的预期升温，抵押贷款利率上升，打压了部分潜在购房者的买兴。

企业支出逆转了前一季的跌势，而且虽然政府支出连续第三季萎缩，但州及地方政府支出反弹令跌势明显放缓。(完)