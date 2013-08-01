《综述》美国制造业和初请失业金数据均向好，意味经济成长动能增强

“我们一直在说，制造业的增长势头将在今年下半年增强，因为欧洲情势所带来的拖累减轻，而且资本支出增长，”RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。

“这份报告与这一观点相符，从新订单增长和库存下降来看，较快的增长势头将延续至8月。”

房产市场走强带动了市场对卡车的买需畅旺，从而可能提振制造业。通用汽车(General Motors) 、福特汽车 和克莱斯勒集团7月卡车销售强劲。不过，一些畅销车型的库存水平较低放缓了汽车销售。

商务部报告显示，美国6月建筑支出意外下降。但分析师对此并不担心，指出5月和4月的建筑支出数据均上修。

“5月和4月的建筑支出数据大幅上修，说明第二季整体情况乐观，这呼应了昨日公布的第二季GDP报告中住宅等建筑投资增长稳健这一点，”巴克莱高级分析师Peter Newland表示。

商务部公布，美国7月建筑支出回落0.6%，年率为8,839亿美元 。(完)