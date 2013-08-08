版本:
中国
货币新闻 | 2013年 8月 9日 星期五 07:40 BJT

《综述》美国初请失业金四周均值降至经济衰退前水准，经济显露希望

“创造就业岗位大幅加速的潜力有限，”Plante Moran Financial Advisors的投资主管Jim Baird表示。

路透调查的华尔街分析师预计，上周初请失业金人数将升至33.6万人，投资者似乎并未从该数据获得任何线索。

标普500指数 上涨，美国10年期公债收益率 下滑。

数据显示，续领失业金人数在7月27日止当周上升6.7万人至301.8万人。(完) (编译 朱晓军；审校 李爽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐