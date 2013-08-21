《综述》美国7月成屋销售年率升至三年多高位，借款成本飙升的影响有限

纽约期市：原糖期货跌至10个月低点，可可期货也下滑
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
美国家装零售企业Lowe's Cos也因此获益。该公司周三发布财报称，季度获利和营收均好于预期。此前一天，其竞争对手家得宝(Home Depot Inc's)也公布了强劲的财报数字。
豪宅建筑商Toll Brothers周三披露，季度营收上升24%，其客户似乎未受抵押贷款利率上涨影响。
整体经济强劲也有助于房屋业主避免止赎房产。
全美不动产协会(NAR)称，上月销售中，包括卖空和止赎房产在内的廉价急售房产仅占15%。这个数字与6月持平，为2008年10月该机构启动监测这项数据以来的最低水平。
成屋价格中值较去年同期上涨13.7%至21.35万美元。市场上未售出房屋的数量增加5.6%，仍可满足5.1个月的供应，较前月相同。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
路透纽约/伦敦3月29日 - 原糖期货周三大跌至10个月低点，昨日下跌后形成了一个技术性利空的旗形，引发新一轮抛盘。可可期货也下滑，因投资人持续担心供应充足的问题。
路透纽约/伦敦3月29日 - 金价周三微升，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选和美国总统特朗普的经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。
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