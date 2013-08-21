《综述》美国7月成屋销售年率升至三年多高位，借款成本飙升的影响有限

美国家装零售企业Lowe's Cos也因此获益。该公司周三发布财报称，季度获利和营收均好于预期。此前一天，其竞争对手家得宝(Home Depot Inc's)也公布了强劲的财报数字。

豪宅建筑商Toll Brothers周三披露，季度营收上升24%，其客户似乎未受抵押贷款利率上涨影响。

整体经济强劲也有助于房屋业主避免止赎房产。

全美不动产协会(NAR)称，上月销售中，包括卖空和止赎房产在内的廉价急售房产仅占15%。这个数字与6月持平，为2008年10月该机构启动监测这项数据以来的最低水平。