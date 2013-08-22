《综述》美国初请失业金和制造业数据均表明经济回升步伐越发坚定

美联储主席贝南克上月表示，美联储计划今年开始缩减购债规模。很多分析师预计联储将于9月开始缩减。

在这次失业金申领数据统计当周，美国劳工部也为编制月度就业报告调查了雇主，趋势数据显示8月雇佣活动可能上升。

初请失业金人数四周均值为33.05万人，较7月就业报告调查当周下滑约5%。7月新增就业岗位为16.2万，增长乏力。

但对于失业金申领报告能否准确预示雇佣活动情况，分析师保持谨慎。雇主目前的解雇员工速度似乎相当于衰退前水平，但招聘速度貌似自从春季以来就在放缓。

“解雇速度可能继续放慢，但也基本没有迹象表明公司越来越倾向于招聘，”苏格兰皇家银行的分析师在客户报告中表示。