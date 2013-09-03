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货币新闻 | 2013年 9月 4日 星期三 06:59 BJT

《综述》 制造业PMI和建筑支出数据显示美国经济增长加速

但美国经济数据时常是喜忧参半，9月能否开始缩减刺激举措尚不确定。

投资者在静候定于周五公布的美国8月非农就业数据，以对就业市场状况做出更为清晰的判断。

周二以及本周稍早公布的其他数据也显示出，全球增长更加稳健。

中国8月官方非制造业PMI(采购经理人指数)虽较前月下降但幅度不大，包括新订单和从业人员在内的主要分项指数明显改善，显示非制造业仍保持较强的增长动力。

周一公布的调查显示，英国8月制造业成长再度加速，新订单和产出分项指数的成长升至近20年最快，提升了英国经济复苏范围正在拓宽的希望。 (完)

(编译 张荻/郑茵 审校 张涛)

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