《综述》美国5月生产者物价回落，但预计通胀压力仍将逐步攀升

* 6月美国消费者信心下降

* 生产者价格指数5月回落0.2%

* 核心生产者价格指数回落0.1%

路透华盛顿6月13日 - 5月美国生产者物价在连续两个月强劲上涨后回落，但跌幅不足以改变通胀压力正在稳步攀升的观点。

美国劳工部周五公布，美国5月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月下降0.2%，4月为增长0.6%，为一年半最大月度涨幅。

预计5月生产者物价小涨的分析师认为，此次回落是对3、4两月的涨势进行修正，他们表示，这并未改变其对物价正在逐步攀升的观点。

“核心生产者物价指数攀升。核心PPI攀升使这项更为重要的消费者通胀指标小涨看起来更为可信，”High Frequency Economics的首席美国分析师Jim O'Sullivan表示。

政府在年初调整了PPI数据的统计方法，将服务和建筑业包括进去。贸易服务价格的大幅震荡加大了数据的波动性，增加了由此判断通胀状况的难度。

总体通胀环境仍基本保持温和，美国联邦储备理事会(FED/美联储)关注的主要通胀指标仍低于联储设定的2%的目标。

主要消费者通胀指标4月上涨，且预计将随着就业市场供应收紧，经济重拾动能而继续小幅攀升。这会给美联储在明年下半年升息提供依据。

**向目标靠近**

已经在缩减每月购债规模的美联储自2008年12月以来一直维持利率在近零水准。美联储官员下周二和周三将举行货币政策会议，评估经济体质和货币政策立场。

“他们可能会说通胀正向2%的目标靠拢，”Raymond James首席分析师Scott Brown表示。

另一份报告显示，6月初消费者信心小幅下滑。汤森路透/密歇根大学6月消费者信心指数初值为81.2，5月终值为81.9。

该报告对物价前景提供了不一的读数。家庭对未来一年的通胀预期从3.3%下降至六个月低点3.0%，但五年至10年通胀预期从2.8%升至2.9%。

5月生产者通胀受到制造商整体价格下滑打压，而批发食品价格结束四个月连升。

评估零售商和批发商利润的贸易服务价格也出现下滑。

尽管批发汽油价格上月降低，但分析师警告因伊拉克战乱，价格可能反弹。

近期油价攀升“将在未来几个月内渗透到经济领域，”特别是如果伊拉克战乱持续的话，“FTN Financial分析师Jay Morelock表示。

不计入食品、能源和贸易服务的生产者物价指数持稳，之前一个月为上升0.3%。(完)