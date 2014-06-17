《综述》美国消费者物价显示通胀继续攀升，助涨美联储提前升息的预期

* 5月消费者物价上涨0.4%

* 物价同比涨幅为2012年10月以来最大

* 核心CPI上扬0.3%；年增幅为2013年以来最大

路透华盛顿6月17日 - 美国5月消费者物价录得逾一年来最大月度涨幅，因一系列商品和服务的成本攀升，数据可能缓解美国联邦储备理事会(FED/美联储)对通胀过低的忧虑。

美国劳工部周二称，5月消费者物价较上月上扬0.4%，食品价格涨幅为2011年8月以来最大。

分析师表示，数据表明，美联储关注的另一项通胀指标也攀升，尽管通胀水平仍低于联储设定的2%的目标。分析师之前预计，5月消费者物价涨幅为0.2%。

“消费者物价上涨加速，表明通胀正逐步接近联储设定的目标，”富国证券的高级分析师Sam Bullard表示，“美联储官员将不得不承认物价正逐步攀升。”

美联储官员周二开始举行为期两天的政策会议，会上将评估包括今日公布的通胀指标在内的一系列反映美国经济改善的数据。

预计美联储将进一步缩减月度购债规模，但料不会升息，直至明年某个时点，给经济更多时间来累积动能。

物价攀升的范围扩大，应打消那些对通胀保持在过低水平表示担忧的联储官员的疑虑，并使部分投资者加大对联储将在2015年中之前升息的押注。

“今日公布的通胀数据使美联储首次升息时间较我们目前预期的2015年第四季提前的几率进一步增加，”摩根大通分析师Michael Feroli表示。

通胀数据公布后，美国公债价格走低，美元兑一篮子货币走强，美国股市小幅攀升。

**房屋开工和建筑许可下降**

制造业产出、服务业活动以及就业等一系列数据显示，经济活动在冬季大幅放缓后反弹。

但楼市仍是经济中的薄弱环节。美联储主席叶伦上月曾警告称，楼市持续放缓可能拖累经济表现。

商务部周二称，5月新屋开工减少6.5%，经季节性调整后年率为100万户。建筑许可下降6.4%，至99.1万户。

4月消费者物价上涨0.3%，5月涨势延续。随着伊拉克战乱升级，通胀在未来数月可能进一步攀升。

截至5月的一年中，消费者物价上涨了2.1%，为2012年10月以来最大增幅。截至4月的一年中涨幅为2.0%，是2012年初以来首次CPI连续两个月按年涨幅在2%以上。

扣除波动性较大的食品和能源价格，核心CPI上涨0.3%，为2011年8月以来最大月度涨幅。

截至5月的一年间，核心CPI增长2.0%，高于4月1.8%的年增幅，且为去年2月以来最大按年涨幅。

5月食品价格上涨0.5%，连涨第五个月。汽油和电力价格也攀升。