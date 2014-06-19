《综述》美国初请失业金与制造业数据良好，表明经济继续转强

美联储周三下调2014年经济成长预估，但进一步削减每月购债规模，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。

美国金融市场对经济数据反应不大，交易商继续消化美联储周三的政策声明。

申领失业金数据与6月非农就业报告的调查时段有所重合，后者将于两周后公布。覆盖5月和6月部分调查时段的初请失业金人数四周均值减少1.1万人，表明6月非农就业岗位增幅可能会超过上月的21.7万个。

“初请失业金人数仍处低位，表明非农就业岗位很有可能再度录得可观增幅，”苏格兰皇家银行分析师Guy Berger称。

衡量小型企业职位空缺和招聘意愿的其它指标亦显示，就业市场形势改善。经济衰退时期减少的870万个就业岗位已全数弥补回来，而且就业岗位已经连续四个月增长超过20万个，为2000年初以来最佳记录。

申领失业金数据还显示，6月7日当周续请失业金人数降至2007年10月以来最低。

续请失业金人数呈现下降趋势，表明部分长期失业人士已找到工作。