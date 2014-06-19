《综述》美国初请失业金与制造业数据良好，表明经济继续转强

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
美联储周三下调2014年经济成长预估，但进一步削减每月购债规模，并暗示明年开始的加息步伐会略微加快。
美国金融市场对经济数据反应不大，交易商继续消化美联储周三的政策声明。
申领失业金数据与6月非农就业报告的调查时段有所重合，后者将于两周后公布。覆盖5月和6月部分调查时段的初请失业金人数四周均值减少1.1万人，表明6月非农就业岗位增幅可能会超过上月的21.7万个。
“初请失业金人数仍处低位，表明非农就业岗位很有可能再度录得可观增幅，”苏格兰皇家银行分析师Guy Berger称。
衡量小型企业职位空缺和招聘意愿的其它指标亦显示，就业市场形势改善。经济衰退时期减少的870万个就业岗位已全数弥补回来，而且就业岗位已经连续四个月增长超过20万个，为2000年初以来最佳记录。
申领失业金数据还显示，6月7日当周续请失业金人数降至2007年10月以来最低。
续请失业金人数呈现下降趋势，表明部分长期失业人士已找到工作。
6月7日当周保险失业率自此前一周的2.0%降至1.9%，为2007年10月以来最低。(完) (编译 徐文焰/王兴亚/许娜；审校 孙茉莉/白云)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。