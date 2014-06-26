《焦点》美国5月消费者支出增长平淡，令分析师调降第二季成长预估

美国5月PCE物价指数较上年同期上升1.8%，创下2012年10月来最大升幅。该指数4月时上升1.6%。

5月核心PCE物价指数较前月上升0.2%，较上年同期上升1.5%，创下2013年2月来最大涨幅。

但两项指标均低于美联储2%的目标。

RDQ Economics分析师John Ryding称，“这些通胀数据并不令人担忧，但我们更为接近美联储的目标。通胀率成为美联储应该先于市场预期实现政策正常化的另一个信号。”

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德对Fox Business News表示，他预计通胀率今年将达到美联储的目标，同时失业率降至6%以下。美国5月失业率为6.3%。