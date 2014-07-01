《综述》美国制造业和汽车销售数据均向好，支撑经济成长前景

**并非所有数据都向好**

但并非全然只有好消息。美国供应管理协会(ISM)周二公布的数据显示，6月出口订单疲软，进口跳升，暗示贸易将在第二季再次拖累经济成长。

美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率终值为下降2.9%。打压经济的因素包括冬季异常寒冷、库存补充步伐缓慢。相反，第二季经济成长预估最高达3.5%。

商务部公布的另一份报告则显示，5月建筑支出增长0.1%，4月经修正后为增长0.8%。

占整体建筑支出比重达三分之二的民间建筑支出5月减少0.3%，公共建筑支出为增长1.0%。

虽然私人住宅建筑支出下降1.5%，但分析师并不担心，指出近期数据显示楼市复苏已经步入正轨。