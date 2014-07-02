《综述》美国6月民间就业岗位增幅为一年半最大，证明经济正在反弹

* 美国6月民间岗位增长28.1万个，为2012年以来最大月度增幅

* 就业岗位全面增长；建筑业岗位增幅为八年来最大

* 工厂订单减少，但库存增幅为2011年来最大

路透华盛顿7月2日 - 美国6月民间岗位增幅为一年半来最大，巩固了经济活动在年初大幅萎缩后，现正在累积动能，势将带动经济在年内剩余时间强劲增长的观点。

周三公布的ADP民间就业报告是经济在首季萎缩后快速反弹的最新例证。之前出炉的制造业和汽车销售等数据均显示了经济的反弹势头。

“这进一步证明，近期公布的经济成长萎缩的数据并未真实反应美国经济的状况，”PNC Financial Services的首席经济学家Stuart Hoffman表示。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国6月民间就业人数增加28.1万人，高于分析师预期，且是2012年11月以来最高增幅。5月增加的就业人数为17.9万。

周四，美国政府将公布6月综合就业报告。分析师称，ADP数据增加了非农就业岗位强劲增长的可能性。

不过，多数分析师保持了对政府就业数据的预期，他们表示，ADP报告在反应总体就业岗位增长情况方面不是十分可靠。ADP数据是ADP和Moody's Analytics联合编制的。

一项路透调查显示，分析师预计，6月非农就业岗位增加21.2万个，5月为增加21.7万个。劳工部将在周四1230 GMT发布月度就业报告。

另外，全国独立企业联合会(NFIB)发布的数据显示，6月小企业招聘连续第九个月增长，为2006年以来最长升势。

**企业并未放慢招聘步伐**

“ADP报告加上其他就业市场数据显示，尽管首季成长萎缩，但企业并未放慢招聘的步伐，”摩根大通的经济学家Daniel Silver表示。

首季美国国内生产总值(GDP)萎缩2.9%。预计第二季经济成长3.5%。

周二公布的数据显示，6月汽车销售触及近八年来最高水平，汽车厂商稳步扩大生产，凸显经济前景改善。

即便是自去年以来一直在困境中挣扎的楼市也显现出生机。但借贷成本攀升仍限制了楼市的表现，上周，抵押贷款申请量连续第三周下降。

随着经济状况不断改善，部分分析师表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)超宽松货币政策已不再有存在的理由。联储目前正在缩减向经济注资的规模，但尚未暗示有意在短期内升息。

RDQ Economics驻纽约的首席分析师John Ryding称，“这是又一个警示信号，警告美联储其行动步伐已落后于升息指引。”

美联储自2008年底以来一直将指标利率保持在近零水准。

周三的数据公布后，美国股市今日基本持平，公债收益率攀升，10年期公债收益率触及2.61%。美元兑一篮子货币走强。

另外，美国商务部周三公布的数据显示，5月工厂订单减少，因国防资本财订单骤降，但制造业总体库存录得2011年10月以来最大月度升幅，有助于提振第二季的成长。

未完成订单和付运也增长，点亮了制造业前景。

库存累积速度放缓是拖累首季成长的魁首之一。