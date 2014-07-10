《综述》美国初请失业金人口减少，表明就业市场正在逐步复苏

* 美国上周初请失业金人口减少

* 初请失业金人口四周均值降至2007年以来第二低水平

* 批发库存增加，显示GDP反弹

路透华盛顿7月10日 - 美国上周初请失业金人口下降，触及2007-09年衰退前以来的最低水平，显示就业市场状况不断改善。

今日公布的另一项数据显示，5月企业库存增加，巩固了经济在首季萎缩后反弹的的预期。

劳工部报告，截至7月5日当周，初请失业金人口减少1.1万人，经季节性调整后为30.4万人。分析师的预估值为持平。

数据对金融市场影响甚微，美国股市和美国公债收益率均走低，因担忧意大利经济和葡萄牙最大上市银行的财务状况。

在美国深陷衰退期间，企业纷纷裁员以缩减成本，但目前持续了很长时间的大规模裁员周期看似已经结束。

上周初请失业金人口四周均值下降3,500人，至31.15万人，该指标消除了单周数据的波动性，能更准确地反应就业市场状况。上周的四周均值是2007年8月以来第二低移动均值。自之前数年持续走低后，自今春以来，移动均值基本保持稳定。

就业市场尚未完全恢复元气。尽管6月非农就业岗位猛增了28.8万，失业率降至6.1%，逼近六年低位，但企业招聘日趋谨慎。

“就业市场状况正逐步改善，”Pierpont Securities分析师Stephen Stanley表示。

Stanley对过度解读上周初请失业金人口数据持谨慎态度，因很多工厂在7月部分时间关闭以更新设备，通常会导致请领失业金人口数据在当月出现较大的波动。

劳工部称，不存在影响全国请领失业金人口数据的特殊因素。

另外，商务部公布，5月批发库存增长0.5%，略低于分析师预计的0.6%的增幅。

金属、汽车、机械和木材库存增加带动总体库存增长。

库存是国内生产总值(GDP)的重要组成部分。GDP计算时考量的指标之一--扣除汽车的批发库存5月增长0.3%。

企业补充库存的步伐大幅放缓是导致首季经济萎缩的因素之一，但预计4-6月间库存波动较大。