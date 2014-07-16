《综述》美国制造业产出第二季激增，楼市复苏重回正轨

* 制造业产出第二季增长6.7%

* 生产者物价指数6月攀升0.4%

* 核心生产者物价指数增长0.2%

* PPI按年增长1.9%，核心PPI增幅为1.8%

路透华盛顿7月16日 - 美国制造业产出第二季度增速为逾两年来最快，表明美国经济正在重拾动能，足以推动经济在年底前持续增长。

周三公布的其他数据显示，生产者物价通胀攀升，楼市复苏在去年底停滞后，重新走上正轨。

美联储表示，第二季制造业产出按年增长6.7%，为2012年首季以来最大季度增幅。首季增幅为1.4%。

不过，6月制造业产出按月仅小幅增长0.1%，低于5月0.4%的增幅。

制造业第二季表现强劲，以及周二公布的报告显示纽约州工厂活动6月激增，使分析师对制造业正稳步增长，将继续支撑总体经济充满信心。

“第三季伊始，制造业形势喜人，”富国证券的高级分析师Sam Bullard表示，将在今年下半年继续推动经济成长。

制造业稳步增长扶助提振总体工业生产在第二季猛增5.5%，为2010年第三季以来最快增速。

美国经济在首季萎缩，之后反弹，预计第二季年增幅将超过3%。

今日公布的另一项数据显示，NAHB/Wells Fargo楼市指数7月攀升53，为六个月来最高，6月为49。数据高于50，表示建筑商认为楼市状况良好。

建筑商对未来六个月的销售和潜在买家的流量持乐观态度。对于楼市而言，这是令人鼓舞的消息。抵押贷款利率攀升、房价高企以及上市销售的房屋数量稀少过去一段时间一直重压楼市。

向好的数据扶助推高美股，道指刷新日内纪录新高。美元指数走强，短期美国公债价格回落。

**通胀呈上行趋势**

另外，劳工部公布的数据暗示，生产者物价通胀有所增加。劳工部称，最终需求生产者物价指数上月增长0.4%，逆转5月回落0.2%的颓势。

自生产者物价指数在年初进行调整，将服务和建筑业通胀考虑进去后，该指数的波动性加大，无法准确反应生产者通胀情况。

不过，通胀的确小幅攀升。关键的消费者物价指数在4、5两月均增长，但这项美联储关注的主要通胀指标目前仍低于2%的目标。

“我们认为，通胀将在今年年底前超过目标的可能性在不断增加，我们仍预计联储将在2015年3月首次升息，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。

市场广泛预计美联储将在明年下半年开始升息，但就业市场的强劲表现使美联储可能提前开始收紧政策。

美联储主席叶伦周二谨慎表示，如果就业市场继续以快于决策者预期的步伐复苏，联储可能较目前的设想更早、更快升息。

自2008年12月以来，美联储一直将隔夜借贷利率保持在近零水平。目前，联储正在逐步缩减月度购债规模。

截至6月的一年间，生产者物价增长1.9%，5月的年增幅为2.0%。