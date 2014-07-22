《综述》美国房屋市场重获动能，通胀缓慢上升

美国6月CPI较前月上涨0.3%，其中汽油价格占涨幅的三分之二。6月CPI较上年同期增长2.1%，与5月增幅相同。

部分美联储官员会欢迎这一进展，他们之前担心物价压力过低。

虽然美联储关注的另一个通胀指标低于2%的目标水准，但部分分析师认为，该指标今年稍晚将开始升向目标水平，因就业加速增加提升薪资。

“鉴于内需增强和劳动力闲置情况缓解的预期，我们预计薪资通胀将从危机后令人失望的水平回升，”富国证券资深分析师Sam Bullard表示。

美国6月汽油价格跳涨3.3%，创一年来最大增幅，5月为上涨0.7%。食品价格连续第六个月上扬，但增幅大幅放缓至0.1%，因稍早加州干旱的影响开始消退。

6月剔除食品和能源价后的核心CPI较前月上涨0.1%，低于5月的上涨0.3%，受机动车价格下滑拖累。

6月核心CPI较上年同期上涨1.9%，5月为上涨2.0%。(完)