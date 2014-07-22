《综述》美国房屋市场重获动能，通胀缓慢上升

企业并购：黑石管理的基金以约20亿美元收购天然气管道公司EagleClaw
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
美国6月CPI较前月上涨0.3%，其中汽油价格占涨幅的三分之二。6月CPI较上年同期增长2.1%，与5月增幅相同。
部分美联储官员会欢迎这一进展，他们之前担心物价压力过低。
虽然美联储关注的另一个通胀指标低于2%的目标水准，但部分分析师认为，该指标今年稍晚将开始升向目标水平，因就业加速增加提升薪资。
“鉴于内需增强和劳动力闲置情况缓解的预期，我们预计薪资通胀将从危机后令人失望的水平回升，”富国证券资深分析师Sam Bullard表示。
美国6月汽油价格跳涨3.3%，创一年来最大增幅，5月为上涨0.7%。食品价格连续第六个月上扬，但增幅大幅放缓至0.1%，因稍早加州干旱的影响开始消退。
6月剔除食品和能源价后的核心CPI较前月上涨0.1%，低于5月的上涨0.3%，受机动车价格下滑拖累。
6月核心CPI较上年同期上涨1.9%，5月为上涨2.0%。(完)
(编译 张涛/徐文焰/杜明霞；审校 许娜/白云)
路透4月17日 - EagleClaw Midstream Ventures LLC周一表示，同意以大约20亿美元被黑石集团管理的基金收购。
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