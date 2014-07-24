《综述》美国上周初请失业金人数降至逾八年低点，但新屋销售大减

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**美联储关注就业市场**

经济分析师称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将认为初请失业金数据有利，因为联储在考虑何时升息的问题。

美联储主席叶伦上周提醒道，如果就业市场改善的速度持续高于决策者的预期，那么联储将比当前预期更早和以更快的速度升息。

分析师目前预计，美联储在2015年下半年之前不会开始升息。美联储正在缩减月度购债规模，自2008年12月来一直将隔夜利率保持在接近零的水准。

劳工部在报告中称，7月19日当周初请失业金人数四周均值降至2007年5月来最低水准。该数据被视为衡量就业市场趋势的更好指标，因其剔除了周度波动。

7月12日当周续请失业金人数降至2007年6月以来最低。

续请失业金数据暗示，失业率可能从近六年低位6.1%下滑。(完)