《综述》美国上周初请失业金人数降至逾八年低点，但新屋销售大减

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
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**美联储关注就业市场**
经济分析师称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将认为初请失业金数据有利，因为联储在考虑何时升息的问题。
美联储主席叶伦上周提醒道，如果就业市场改善的速度持续高于决策者的预期，那么联储将比当前预期更早和以更快的速度升息。
分析师目前预计，美联储在2015年下半年之前不会开始升息。美联储正在缩减月度购债规模，自2008年12月来一直将隔夜利率保持在接近零的水准。
劳工部在报告中称，7月19日当周初请失业金人数四周均值降至2007年5月来最低水准。该数据被视为衡量就业市场趋势的更好指标，因其剔除了周度波动。
7月12日当周续请失业金人数降至2007年6月以来最低。
续请失业金数据暗示，失业率可能从近六年低位6.1%下滑。(完)
(编译 张涛/李爽/杜明霞；审校 白云/许娜)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。