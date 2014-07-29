更正-路透调查：美国7月就业料继续强劲增长，为年内经济成长攒足动力

(更正：译文有误，正文第二段应为“这一增速低于6月的大幅增加28.8万个岗位，以及第二季平均每月增长27.2万个”，而非“这一增速低于6月的大幅增加28.8个岗位，以及第二季平均增长的27.2个”)

* 7月非农就业岗位料增加23.3万个

* 失业率料维持在6.1%

* 平均时薪预计增长0.2%

路透华盛顿7月29日 - 美国7月就业增长料攒足动力，助推经济在年内余下时间增长。

路透调查显示，本月非农就业岗位料增加23.3万个。这一增速低于6月的大幅增加28.8万个岗位，以及第二季平均每月增长27.2万个。

但这将是就业岗位连续第六个月增长20万个以上，为1997年以来最长连增纪录。失业率料维持在六年低位6.1%。

“看来企业主不怯于增聘人手。复苏基础稳固，我们预计7月的数据也会显示出这一点，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey) 称。

周三将公布的第二季国内生产总值(GDP)数据料显示，经济环比年率增长3.0%，较第一季反弹。受天气因素影响，第一季经济下滑2.9%。

年内余下时间经济料维持这种增速，分析师就业稳健增长为其乐观看法提供依据。

“鉴于就业市场的力道，我们仍认为第一季成长疲弱是一次性事件，就业市场趋势更好地反映出当前经济的走向，”富国银行驻北卡罗莱纳夏洛特的首席分析师John Silvia表示。

劳工部将于周五1230GMT公布备受金融市场和全球关注的月度非农就业报告。

**关注美联储**

每周初请失业金人数稳步下滑以及独立调查显示聘雇增加，均证实就业市场增强，提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)比目前金融市场预期更早和更积极升息的几率升高。

美联储主席叶伦本月稍早就曾警告称，存在这种可能性。

大多数分析师预计美联储明年第二季首次升息。美联储自2008年12月来一直将指标利率维持在接近零的水准。

民间部门预计将成为7月就业岗位增加的主要来源。政府非农就业岗位料温和增长，6月为增加2.6万个。

制造业就业岗位预计增加1.5万个，6月为增加1.6万个。但分析师指出，制造业就业岗位增幅可能超出预期，因车企数据显示7月生产强劲。

建筑业就业岗位增速或许会略微加快，但7月房屋开工数据表现疲弱，可能会带来下行风险。

在零售部门带动下，服务业就业岗位预计会温和增长。

7月平均时薪料升0.2%，年率为上涨2.2%，仍远低于令美联储不安的水准。

但近几个月的增势表明，薪资增长一直在加快。

“过去几个月的平均时薪增幅几乎都快到0.3%，符合我们此前预期年率增速接近3%而非2%的观点，”法国巴黎银行分析师Laura Rosner称。