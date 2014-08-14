《综述》美国初请失业金人数增加，但趋势仍显示就业市场强劲

**薪资挑战**

美国经济已经从冬季低迷中反弹，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长4.0%。第三季料维持强劲增长，但增速可能略微放缓。周三出炉的数据显示，零售销售表现意外疲弱，说明收入停滞不前仍是制约因素。

零售业巨头沃尔玛 周四公布，第二季同店销售持平，并下调全年获利预估 。百货店运营商Kohl's 季度同店销售下滑1.3%。

美国8月2日止当周续请失业金人数增加2.5万人，至254.4万人。

RDQ Economics首席分析师John Ryding表示，“8月就业报告将非常稳健，我们认为这将让美联储更加接近改变关于首次升息时间的前瞻指引，我们仍预计美联储在2015年3月首次升息。”

劳工部在另一份报告中公布，美国7月出口物价较前月持平，进口物价较前月下降0.2%。 (完)