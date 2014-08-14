《综述》美国初请失业金人数增加，但趋势仍显示就业市场强劲

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
**薪资挑战**
美国经济已经从冬季低迷中反弹，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长4.0%。第三季料维持强劲增长，但增速可能略微放缓。周三出炉的数据显示，零售销售表现意外疲弱，说明收入停滞不前仍是制约因素。
零售业巨头沃尔玛 周四公布，第二季同店销售持平，并下调全年获利预估 。百货店运营商Kohl's 季度同店销售下滑1.3%。
美国8月2日止当周续请失业金人数增加2.5万人，至254.4万人。
RDQ Economics首席分析师John Ryding表示，“8月就业报告将非常稳健，我们认为这将让美联储更加接近改变关于首次升息时间的前瞻指引，我们仍预计美联储在2015年3月首次升息。”
劳工部在另一份报告中公布，美国7月出口物价较前月持平，进口物价较前月下降0.2%。 (完)
(编译 许娜/李爽/杜明霞；审校 杜明霞/孙茉莉/徐文焰)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。