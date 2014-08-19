《综述》美国7月房屋市场复苏重返正轨，通胀压力温和

****美国与加拿大经济指标预测--4月26日-5月3日****
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%
另一乐观迹象是，家居修缮用品零售商家得宝 公布第二季业绩，好于华尔街预期，并上调全年获利预测，推动其股价收盘上涨5.55%。
独栋房屋开工7月增加8.3%，至七个月高位。南部地区独栋房屋开工反弹16.9%，6月曾大幅减少。
多户房屋开工跃增33%，至2006年1月以来的最高水平。随着许多潜在的购房者放弃了买房梦，更多人选择租房提振该市场。
建筑许可增长8.1%，为2013年4月以来最大增幅。独栋房屋许可增长0.9%，至八个月高位，多户房屋建筑许可大增23.6%。
“开工和建筑许可反弹令人欣慰...住房投资活动恢复温和增长趋势，”法国巴黎银行分析师Bricklin Dwyer称。(完) (编译 李婷仪/戴素萍/王颖/王丽鑫； 审校 张荻/徐文焰)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月24日当周 4月26日(三) 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 395.6 抵押贷款再融资指数 -- 1,274.5 1230 美国建筑许可年率(万户) 3月 -- 126.0 建筑许可(较前月) -- +3.6% 1230 加拿大零售销售(较前月) 2月 -0.1% +2.2%
路透4月25日 - 美国第二大无线运营商--美国电话电报公司(AT&T)周二表示，公司季度营收低于预估，因客户更新手机的速度放缓，以及按月付费的无线用户数量减少，导致设备销售下滑。
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。