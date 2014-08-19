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货币新闻 | 2014年 8月 20日 星期三 06:59 BJT

《综述》美国7月房屋市场复苏重返正轨，通胀压力温和

另一乐观迹象是，家居修缮用品零售商家得宝 公布第二季业绩，好于华尔街预期，并上调全年获利预测，推动其股价收盘上涨5.55%。

独栋房屋开工7月增加8.3%，至七个月高位。南部地区独栋房屋开工反弹16.9%，6月曾大幅减少。

多户房屋开工跃增33%，至2006年1月以来的最高水平。随着许多潜在的购房者放弃了买房梦，更多人选择租房提振该市场。

建筑许可增长8.1%，为2013年4月以来最大增幅。独栋房屋许可增长0.9%，至八个月高位，多户房屋建筑许可大增23.6%。

“开工和建筑许可反弹令人欣慰...住房投资活动恢复温和增长趋势，”法国巴黎银行分析师Bricklin Dwyer称。(完) (编译 李婷仪/戴素萍/王颖/王丽鑫； 审校 张荻/徐文焰)
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