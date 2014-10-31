《综述》美国9月消费者支出八个月来首次下滑，薪资增幅创2008年以来新高

* 9月消费者支出下滑2%

* 10月消费者信心触及逾七年高位

* 10月中西部制造业活动成长加速

* 第三季薪资成长0.8%，创2008年以来最大升幅

路透华盛顿10月31日 - 美国9月消费者支出八个月来首次下滑，但本月消费者信心增强至逾七年来最高水平，暗示经济仍将继续稳步增长。

周五公布的其他数据进一步表明经济状况良好。10月中西部制造业活动增速大大加快，第三季薪资增幅创逾六年来最高。薪资强劲增长一直是经济复苏拼图中缺失的那一块。

“经济基本面仍十分强劲，目前的经济状况为未来继续保持高于趋势的步伐增长奠定了基础，”PNC Financial Services的高级经济学家Gus Faucher表示。

商务部数据显示，占美国经济活动三分之二的消费者支出9月下滑0.2%，为1月来首次下降，8月时为增长0.5%。

第三季最后一个月消费者支出下滑暗示，第四季初消费者支出可能放缓，并可能拖累经济的成长动能。第三季国内生产总值(GDP)环比年率为成长3.5%。

不过，消费者支出全面下滑可能是暂时的，因本月消费者信心触及2007年7月以来最高，薪资增长开始加速，汽油价格接近四年低位。

汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数终值为86.9，创2007年7月以来新高，9月终值为84.6。

另外，劳工部报告，第三季雇佣成本指数上升0.7%，增幅持平于第二季。

占雇佣成本七成的薪资成本上升0.8%，创下2008年第二季以来最大增幅，第二季增长0.6%。

数据好坏参杂，美国公债价格周五走低，美元指数则触及2010年6月以来最高；美股劲扬。

**薪资增长**

多项企业调查均暗示薪资加速成长。第三季薪资增长对就业市场而言是一个利多的迹象。

“确凿数据首次显示出薪资压力增长的迹象，证明美联储对就业市场更为乐观的评估并非空穴来风，”UniCredit Research的首席美国经济学家Harm Bandholz。

“如果向我们预期的那样，薪资持续增长，将使美联储更加坚定继续推进政策正常化进程，并最终升息的决心。”

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三对于就业市场做出了相当乐观的评估，以往美联储对劳动市场的评估为存在“大量闲置”，而在最新的声明中取而代之为“劳动力资源未充分利用的程度正逐渐减弱。”

消费疲软令上月通胀受到抑制。9月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%，8月为下滑0.1%。截至9月为止的12个月，PCE物价指数连续第二个月写下1.4%的增幅。

扣除食品及能源的核心PCE物价指数连续第三个月上升0.1%。到9月为止的12个月，该指数上升了1.5%。