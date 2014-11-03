《综述》美国制造业活动重回三年半最高水平，但建筑业支出减少

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美国10月制造业活动增速回升至三年半最快
* 新订单和就业分项指标增长
* 9月建筑支出减少0.4%
路透华盛顿11月3日 - 美国10月制造业活动意外加速扩张，汽车销售强劲，缓解了对第四季美国经济成长大幅放缓的忧虑。
新订单和工厂产出强劲增长，推动制造业活动加速扩张，表明美国经济抵御住了中国和欧元区等主要出口市场需求放缓的影响。制造业活动再度回升至8月创下的三年半最高水平。
“总体成长前景仍非常有韧性，国内需求的潜在力道显然超过了可能存在的外部阻力，”UniCredit Research的首席美国分析师Harm Bandholz表示。
美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，10月制造业指数从9月的56.6上升至59.0。该指数目前触手可及2011年2月触及的周期高位59.3。
指数高于50意味着制造业扩张。
制造业活动全面增长，该数据超过了几乎是最乐观的分析师预估。不过，出口订单减少。
尽管美国制造业成长加速，但亚洲和欧元区的工厂活动放缓。数据显示，中国制造业活动触及五个月低位，而欧元区的制造业活动停滞不前。
**汽车销售强劲**
美国车商报告，10月汽车销售为数年来最强，不过，以销量计最大车商通用汽车 的汽车销售不及预期。路透调查显示，分析师预计通用年销售汽车1,650万辆，高于9月的1,643万辆。
美国公债价格走低，因经济数据利好，美元兑一篮子货币走强。美国股市涨跌互现，标普500指数 触及盘中纪录高位。
“看似经济将在今年最后一季强劲增长。成长的可持续性逐步增强，”MUFG Union Bank的首席金融经济学家Chris Rupkey表示。
美国经济第三季按年增长3.5%，但今日公布的数据显示，9月建筑支出意外回落，可能导致成长率被下修多达五分之一个百分点。
不过，更令人不安的是，上周公布的数据显示，消费者支出和企业资本支出在上季度末表现疲弱，引发市场担忧经济成长可能在第四季大幅放缓。目前对第四季经济成长的预估为最高达3%。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申